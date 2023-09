L'utilizatori di Venmo segnalanu interruzioni è prublemi di pagamentu

Migliaia di utilizatori Venmo anu avutu pocu prublemi cù l'app, cumprese prublemi cù pagamenti è trasferimenti di fondi. I rapporti di sti prublemi anu culminatu versu 10.30 am ET oghje, cù parechji utilizatori chì si lamentanu chì l'app ùn funziona micca bè è chì i pagamenti ùn passavanu micca. Venmo ùn hà micca trattatu ufficialmente u prublema o furnitu alcuna aghjurnazione nantu à e social media.

L'utilizatori anu pigliatu à e plataforme cum'è Twitter per sprime e so frustrazioni cù Venmo. Certi individui anu infurmatu chì i so saldi nantu à l'app ùn sò micca aghjurnati, causannu cunfusione è preoccupazione. L'altri si sò lagnati di ùn avè micca pussutu accede à i so soldi, risultatu in inconvenienti cum'è viaghji perdi in a tenda. U serviziu di u cliente Venmo hè statu difficiule di ghjunghje, aggravendu a frustrazione.

Mentre u numeru di rapporti nantu à Downdetector hè in calata, cù circa 400 rimanenti à questu tempu, i prublemi parenu esse risolti per a maiò parte di l'utilizatori. Tuttavia, hè impurtante nutà chì ùn ci hè statu micca cunferma ufficiale o dichjarazione da Venmo in quantu à l'outtage.

A mappa di l'interruzione di l'America di u Nordu furnita da Downdetector mostra chì i zoni più affettati sò spargugliati in tutti i Stati Uniti. Intantu, un graficu chì rapprisenta i prublemi riportati in l'ora passata mostra una tendenza crescente.

In cunclusioni, l'utilizatori di Venmo anu sperimentatu disrupzioni in u serviziu, cumprese fallimenti di pagamentu è malfunzionamenti di l'app. Parechji anu manifestatu e so lamentele nantu à diverse piattaforme, cerchendu assistenza è risoluzione. Venmo ùn hà ancu furnitu alcuna spiegazione ufficiale o aghjurnamenti riguardanti a situazione.

Fonti:

- Downdetector (mappa di u calore di l'interruzione, a maiò parte di i prublemi signalati è u graficu di l'interruzione)