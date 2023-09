Thomas the Tank Engine Fa un Apparizione in Starfield's Ship-Builder Feature

Starfield, u novu ghjocu assai attesu di Bethesda, hè digià diventatu u lanciu più successu di a cumpagnia finu à a data. Cù più di 6 milioni di ghjucatori totali è più di 1 milione di ghjucatori simultanei, hà guadagnatu rapidamente una basa di fan grande è dedicata.

Unu di i modi chì i ghjucatori anu espresu a so creatività in Starfield hè attraversu a funzione di custruttore di navi di u ghjocu. È avà, i fan di u caratteru di i zitelli amati Thomas the Tank Engine ponu rallegra, cum'è un utilizatore di Reddit chjamatu u/MrCaine332 hà creatu una nave chì s'assumiglia à l'iconica locomotiva.

In u passatu, i modders sò stati spessu necessarii per aghjunghje Thomas u Tank Engine à i ghjoculi di Bethesda, cumpresu cum'è un sustitutu di dragoni in Skyrim. Tuttavia, a creazione di u/MrCaine332 in Starfield ùn richiede micca capacità di modding. Invece, simpricimenti utilizeghja e parti di nave giuste è un toccu di talentu creativo.

Ancu se Thomas u Tank Engine hè cunnisciutu per a so utilità in a serie televisiva, i fanni ùn anu micca vistu cumu si faci in cummattimentu in Starfield. Tuttavia, l'utilizatori nantu à Reddit anu elogiatu u disignu di a nave, cù un utilizatore chì a descrive cum'è un "masterpiece".

Resta un misteru perchè i gamers anu una inclinazione per aghjunghje Thomas the Tank Engine à diversi ghjochi, ma questu ultimu aghjuntu in Starfield hà certamente furnitu assai divertimentu per i ghjucatori. È Thomas ùn hè micca l'unicu riferimentu di a cultura pop per fà una apparizione in u custruttore di navi di u ghjocu, postu chì i fanali anu ancu ricreatu navi di Star Wars, Batman è Futurama.

In generale, a funzione di custruttore di navi in ​​Starfield hà datu à i ghjucatori l'uppurtunità di sprime a so creatività è aghjunghje u so propiu toccu persunale à u ghjocu. Cù l'inclusione di Thomas the Tank Engine, i ghjucatori ponu purtà un caratteru di zitiddina amatu in e so avventure spaziali.

Fonte: dexerto.com