Risparmiate nantu à u Controller Wireless Xbox Series X/S cù Batteria Ricaricabile

Sè site stancu di cambià constantemente e batterie durante u ghjocu, Argos hà un affare per voi. A Xbox Series X/S Wireless Controller cù un pacchettu di batteria ricaricabile hè attualmente in vendita per £ 59.99, risparmiendu £ 15 di u prezzu di dumanda di solitu di £ 74.99. Stu controller hà un pacchettu di batteria ricaricabile chì offre finu à 30 ore di ghjocu per carica è pò esse ricaricatu mentre ghjucate.

In più di a cunvenzione di una batteria ricaricabile, questa edizione speciale Xbox Remix controller hè ancu ecologicu. Hè fattu di resine riciclate post-consumu, cumprese materiali cum'è CD, brocche d'acqua di plastica, è copre di fari di vittura. Microsoft hà ancu incorporatu parti riciclate meccanicamente da i vechji cuntrolli di generazione Xbox One senza sacrificà a durabilità o u rendiment.

U disignu di u controller Xbox Remix hè ispiratu da a furesta Pacific Northwest, cù culori chì riflettenu a bellezza naturale di u statu di Washington di Microsoft. Mentre vene à un prezzu ligeramente più altu ch'è u Controller Wireless Xbox standard, questu affare elimina quella differenza, chì vi permette di uttene u Controller Wireless Xbox Series X/S cù Batteria Ricaricabile per un prezzu ridottu di £ 59.99.

Fonti:

- Recensioni di fiducia: [u ligame va quì]

- Argos: [le ligame va quì]