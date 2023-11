FiiO libera u KB3: una tastiera cù un DAC integratu è un amplificatore per cuffie

FiiO, una marca audio rinumata, hà svelatu a so ultima innuvazione: u KB3, un teclatu meccanicu equipatu di un convertitore digitale à analogicu (DAC) integratu è un amplificatore per cuffie. U KB3 hà u scopu di furnisce à l'utilizatori una sperienza audio superiore paragunata à i jack per cuffie tradiziunali di 3.5 mm chì si trovanu in l'urdinatori è i laptops.

Integrà u DAC è l'amplificatore di l'auriculare direttamente in u teclatu, FiiO elimina a necessità di dispusitivi separati chì ingombranu u spaziu di travagliu. Questu significa chì ùn ci hè più cavi di cuffie intricati o DAC esterni supplementari è amplificatori. Cù l'expertise di FiiO in a tecnulugia audio, u KB3 prumette prestazioni di sonu di alta qualità.

E specificazioni audio di u KB3 sò impressiunanti. Dispone di duali DAC Cirrus Logic CS43131, supportendu formati audio di 32-bit/384kHz è DSD256. In più di u jack per cuffie standard di 3.5 mm, u teclatu offre ancu una uscita equilibrata di 4.4 mm, chì furnisce più opzioni per a cunnessione audio. Sicondu Tom's Hardware, e capacità audio di u KB3 rivali FiiO $ 80 KA13 amplificatore per cuffie.

U teclatu stessu vanta caratteristiche eccezziunali in più di a so prudenza audio. Hè muntatu nantu à a guarnizione è presenta interruttori hot-swap, chì permettenu un sustitutu faciule senza saldatura. U KB3 hè cumpatibile cù i sistemi Mac è Windows è supporta l'illuminazione RGB. Supporta ancu u famosu software di cunfigurazione VIA, rinfurzendu l'opzioni di persunalizazione. U layout compactu di 75 per centu, chì s'assumiglia à i tastieri di u laptop, aghjunghje ancu u so appellu. Inoltre, un dialu di cuntrollu di u voluminu hè situatu convenientemente in l'angulu superiore destra di u teclatu.

Mentre l'integrazione di un jack per cuffie in un teclatu ùn hè micca sanu novu, l'approcciu di FiiO affronta prublemi potenziali cù interferenza audio utilizendu un DAC integratu per cunvertisce u signalu audio digitale da l'urdinatore. Stu approcciu hè simile à u Moondrop Dash, un altru teclatu recente cù un jack per cuffie integratu.

U KB3 hè dispunibule per compra nantu à AliExpress. I clienti ponu sceglie trà una opzione barebones senza switch o keycaps per $ 129.99 o un mudellu cumplettamente assemblatu per $ 149.99. FiiO offre ancu una versione wireless di u teclatu, à u prezzu di $ 129.99 per u mudellu cumplettamente assemblatu, ma sta variante ùn manca di e funzioni audio innovative presenti in a versione cablata.

Comu riggistràrisi:

1. Chì face u FiiO KB3 unicu ?

U FiiO KB3 si distingue per a so integrazione di un DAC integratu è un amplificatore per cuffie, chì furnisce una qualità audio mejorata cumparatu cù jack per cuffie standard da 3.5 mm.

2. Chì sò e specificazioni audio di u KB3 ?

U KB3 presenta doppiu DAC Cirrus Logic CS43131, supportendu formati audio 32-bit/384kHz è DSD256.

3. U KB3 pò esse persunalizatu?

Iè, u KB3 supporta l'illuminazione RGB è hè cumpatibile cù u popular software di cunfigurazione VIA, chì permette l'opzioni di persunalizazione.

4. U KB3 hè dispunibule cum'è un teclatu wireless ?

Iè, FiiO offre una versione wireless di u KB3, ma ùn include micca e funzioni audio innovative truvate in a versione cablata.