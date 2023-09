U mondu inebriante di i Porsche persunalizati: un viaghju in l'artistu di l'automobile

In un video recente, Dennis Collins scava in u regnu esaltante di Porsche persunalizati chì sò incisi da u famosu artighjanu giapponese Akira Nakai, u geniu daretu à l'etichetta RWB. Questa ùn hè micca a vostra persunalizazione tipica; sti 911 sò creazioni veramente straordinarie chì vi traspurteranu à u Valhalla veiculu.

Collins ci porta in un viaghju affascinante attraversu una facilità espansiva guidata da Stuart Singer, un cumpagnu di longu tempu in u mondu di l'automobile. U video mostra l'impressionante Pandora One Porsche 911, una vittura cusì eccezziunale chì pare cum'è s'ellu hè statu sculpitu da i dii di l'auto tuning. A so pittura blu profonda hà una qualità lustrosa chì ricorda l'oceanu, cumplementata da roti di tonalità bronze. Il pezzo forte è la scritta RWB illuminata sul monumentale spoiler a coda d'anatra, un tocco creativo da Singer's shop.

Accantu à sta bestia spettaculare si trova una Porsche adornata in un captivante tonalità verde spuma di mare, chì ci invita à fighjà l'anima di l'oceanu. Ancu s'ellu hè mostratu solu fugacemente in u video, rivela parafanghi posteriori pirati è paraurti posteriore audacimente mancanti. Cum'è una criatura mitica, appare è sparisce, lascendu una impressione durabile.

Certi puristi puderanu cringe à u pensamentu di mudificà i so amati 911, è ancu Singer ricunnosce a divisione in a cumunità Porsche in quantu à e mudificazioni RWB. Toutefois, tout scepticisme se dissipe quand on assiste à Nakai, affectueusement connu sous le nom de Nakai-san, appliquer sa magie. Quandu u fighjemu meticulosamente aghjunghjendu e pennellate finali mentre era pusatu nantu à u pianu, diventa evidenti chì questu ùn hè micca solu un altru travagliu persunalizatu; hè l'arte di l'automobile in u so più bellu.

U viaghju di Nakai da i circuiti di corsa in Giappone à trasfurmà questi stalloni tedeschi hè quasi poeticu. In principiu, cuminciò cù rivisioni significativu nantu à a Toyota Corolla AE86, hà trovu a so vera vocazione in u tuning di l'auto è hè statu eventualmente captivatu da l'attrazione di Porsche 911, in particulare i mudelli 930, 964 è 993. L'intricacies di questi Porsche RWB ùn sò nunda di magnificu, superendu l'umile descrizzione di "incredibile".

Ma ùn hè micca tuttu. U video ci tratta di un sguardu daretu à e scene à a Ferrari Testarossa di Collins, sottumette a so propria trasfurmazioni in a buttrega di Singer. Da a spogliatura di u chassis à a ristaurazione di u paraurti è a rianimazione di l'A / C, chì necessitava a rimuzione di u mutore è di u dashboard, Collins furnisce una visione intima di u prucessu di rejuvenece una supercar italiana iconica di l'anni 1980. Cù un prezzu mediu di vendita di circa $ 150,000, pussede un tali capolavoru ùn hè micca solu un sognu, ma una realità raggiungibile per alcuni.

Ch'ella sia un entusiasta di Porsche o un fan di stile italianu, stu video offre un pass d'accessu à u mondu sublime di e meraviglie di l'automobile. Dennis Collins furnisce più cà solu un video; hè un invitu à un regnu induve l'ingegneria trascende in l'arti. Preparate à esse captivatu da a bellezza inebriante di Porsche persunalizati è l'artistu chì entra in a so creazione.

