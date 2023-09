E vostre foto di Instagram parevanu peggiu chè duveranu? Verificate sta paràmetra oculata

Parechji utilizatori d'Instagram ponu esse cumprumessi senza sapè a qualità di e so foto è video per via di un paràmetru oculatu in l'app. U paràmetru, marcatu "Sempre Caricà à a più alta qualità", hè disattivatu per difettu, risultatu in caricamenti cumpressi chì ponu vede significativamente peghju.

L'impostazione predefinita di Instagram aghjusta automaticamente a qualità di carica in basa di e cundizioni di a rete. Questu significa chì, se a cunnessione di a rete hè povira, l'app cumpressarà a foto o u video cum'è vede. Tuttavia, attivendu l'opzione "Sempre Caricà à a più alta qualità", l'utilizatori ponu assicurà chì u so cuntenutu hè caricatu in a megliu risoluzione pussibule, indipendentemente da e cundizioni di a rete.

Sfurtunatamente, parechji utilizatori ùn anu micca esse cuscenti di sta paràmetra o ponu avè disattivatu senza avè capitu. Quelli chì ùn anu mai attivatu manualmente u paràmetru o chì anu scaricatu Instagram nantu à un novu dispositivu prubabilmente truvà u toggle disattivatu.

Per verificà è attivà l'impostazione "Sempre caricate à a più alta qualità", l'utilizatori ponu seguità questi passi: apre l'app Instagram, andate à u so prufilu è toccu l'icona di trè linee in l'angulu superiore dirittu. Da quì, selezziunate "Settings and Privacy" è scorri finu à "Utilizazione di dati è qualità media". Infine, toggle l'opzione "upload at highest quality" à a diritta per attivà lu.

Facendu questi passi simplici, l'utilizatori di Instagram ponu assicurà chì e so foto è i video sò caricati in a più alta qualità dispunibule, priservendu l'integrità è i dettagli di u so cuntenutu.

Fonti:

- U Verge

- Crediti di l'imaghjini: Foto d'intestazione licenziata via Depositphotos

Definizione:

- Qualità di carica: U livellu di cumpressione di l'imaghjini o video applicata quandu u cuntenutu hè caricatu in una piattaforma o situ web.

- Cundizioni di a rete: A forza è a stabilità di una cunnessione Internet, chì pò varià secondu fatturi cum'è a forza di u signale è a larghezza di banda.