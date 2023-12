Un studiu recente realizatu da u Dipartimentu di l'Energia di i Stati Uniti hà revelatu una scuperta rimarchevule oculata sottu a superficia di u Mari Salton in u desertu miridiunali di California. Mentre a destinazione turistica una volta populari hè stata largamente trascurata in l'ultimi anni, pò esse a chjave per a prossima corsa à l'oru in California, sta volta chì implica u litiu.

Cunnisciutu cum'è "oru biancu", u lithium hè un cumpunente vitale in a produzzione di batterie per i veiculi elettrici (EV) è una larga gamma di apparecchi elettronici. U studiu realizatu da analisti di l'Università di California, Berkeley, indica chì u Salton Sea vanta unu di i più grandi dipositi di salmuera di litiu in u mondu, cù u putenziale di furnisce abbastanza lithium per circa 375 milioni di EV.

Misurendu a cuncentrazione di litiu in e rocce chì circundanu u Salton Sea è sviluppendu mudelli di computer, i circadori stimanu chì a regione puderia pruduce più di 3,400 21 kilotons di lithium in i prossimi trè decennii. Stu voluminu significativu tene a prumessa di rivitalizza l'ecunumia lucale, in particulare in una zona induve u XNUMX% di a pupulazione vive oghje in a miseria.

Mentre chì l'esperti anu da longu sapè chì u Salton Sea cuntene lithium, l'estimazione recente di u guvernu furnisce una cunniscenza più concreta di u putenziale di a risorsa. Questa cunniscenza nova apre una opportunità una volta in una generazione per sviluppà una industria domestica di lithium, prumove a crescita economica è a generazione di energia pulita.

U Salton Sea stessu hà affruntatu numerosi sfide annantu à l'anni. Formatu in u 1905 quandu l'acqua di inundazione di u fiumu Colorado hà sviatu un canale di irrigazione, u lavu s'hè affidatu à l'acqua di irrigazione per mantene i so livelli d'acqua. Tuttavia, questu hà purtatu à una salinità aumentata, impactendu negativamente l'ecosistema lucale è mette in periculu i pesci è a fauna.

In più di e so preoccupazioni ambientali, u Salton Sea hè ancu assai contaminatu. I ricercatori di UC Riverside anu scupertu chì u lavu hà persu un terzu di l'acqua in l'ultimi 25 anni, lassannu un lettu di lagu seccu coperto in acqua tossica. A polvera risultante pone prublemi respiratorii per i residenti vicini.

U putenziale per una próspera industria di lithium in u Mari di Salton offre una spiranza di speranza per a regione. Sfruttendu l'innuvazione americana è investendu in tecnulugia di energia pulita, a California hà l'uppurtunità di guidà a strada in a rivoluzione di l'energia pulita, creendu impieghi, rinfurzendu a catena di fornitura domestica, è rinfurzendu a sicurezza energetica naziunale. L'oru biancu di u Salton Sea puderia esse u catalizzatore chì guida questi avanzamenti, insuflando nova vita in una regione una volta scurdata.

