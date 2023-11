New Mini LED Gaming Display da AOC: Qualità imbattibile à un prezzu imbattibile

Cerchi un monitor Mini LED di prima qualità à un prezzu accessibile? Ùn cercate più. AOC hà appena lanciatu a so ultima visualizazione di ghjoculi, u Q27G3XMN, è hà digià pigliatu u mercatu per una tempesta. U prezzu di solu $ 249.99 in Amazon, stu monitor 27″ 1440P offre un valore eccezziunale per i soldi.

Ciò chì distingue u Q27G3XMN da i so cuncurrenti hè a so tecnulugia di retroilluminazione Mini LED. A cuntrariu di i display LCD tradiziunali, i monitori Mini LED utilizanu LED più chjuchi chì sò imballati più densamente, risultanu in luminosità superiore è livelli neri. In fattu, u display Mini LED di AOC rivali cù a qualità di l'imaghjini di i monitor OLED, chì sò famosi per a so prestazione visuale imbattibile.

Dotatu di a certificazione DisplayHDR 1000, u Q27G3XMN vanta un incredibile 336 zone di dimming individuali. Queste zoni ponu esse manipulate per ottene neri intensi, chì permettenu un cuntenutu stupente di alta dinamica. Inoltre, AOC hà assicuratu chì a visualizazione copre u 134% di a gamma di culori sRGB, furnisce culori vibranti è precisi ghjustu da a scatula grazia à a so calibrazione di u culore di fabbrica.

I gamers seranu piacè cù e specificazioni impressiunanti di u Q27G3XMN. Cù una freccia di rinfrescante 180Hz veloce, tecnulugia di sincronia adattativa (anche se FreeSync ùn hè micca esplicitamente menzionatu), è u Modu Low Input Lag di AOC, stu monitor risponde à tutte l'aspettattivi di i gamers cumpetitivi. Inoltre, supporta una freccia di rinfrescante più bassa di 120Hz, perfetta per i ghjochi di cunsola nantu à l'ultime console Sony è Microsoft.

In cunsiderà e specificazioni è a tecnulugia Mini LED d'avanguardia, pudete aspittà chì u Q27G3XMN porta un prezzu altu. Tuttavia, basatu annantu à a nostra ricerca, u monitor di AOC hè significativamente più prezzu di i so cuncurrenti. Ancu se ùn pudemu micca truvà u prezzu di vendita suggeritu da u fabricatore basatu in i Stati Uniti, e fonti suggerenu chì hè di circa $ 400. Cù un prezzu promozionale attuale di $ 249.99, ùn ci hè dubbitu chì stu monitor offre un valore eccezziunale.

Q: Cosa hè a tecnulugia Mini LED?

A: A tecnulugia Mini LED utilizza LED più chjuchi è più densi in u sistema di retroilluminazione di una visualizazione, risultatu in una luminosità mejorata è livelli neri.

Q: Cosa hè a certificazione DisplayHDR 1000?

A: A certificazione DisplayHDR 1000 hè un altu standard per i schermi chì cunfirma a so capacità di pruduce un stupente cuntenutu di alta gamma dinamica cun un cuntrastu eccellente è una precisione di culore.

Q: L'AOC Q27G3XMN supporta FreeSync?

A: Mentre ùn hè micca dichjaratu esplicitamente, u monitor presenta a tecnulugia di sincronia adattativa, chì hè cumpatibile cù FreeSync.

Q: U Q27G3XMN hè adattatu per i ghjochi di cunsola?

A: Iè, u monitoru supporta una freccia di rinfrescante di 120Hz, facendu l'ideale per u ghjocu nantu à l'ultime console Sony è Microsoft.