ThinkMarkets lancia una nova app ThinkPortal per i cummercianti

ThinkMarkets, un fornitore di cummerciale multi-attivu di punta, hà recentemente presentatu a so app ThinkPortal, una applicazione mobile chì offre à i cummircianti a capacità di gestisce i so cunti convenientemente da i so dispositi mobili. L'app hè stata sviluppata per simplificà è rinfurzà l'esperienza di l'utilizatori, dendu à i cummircianti in viaghju cun un modu simplice è efficae di gestisce più cunti attraversu una sola applicazione.

Cù l'app ThinkPortal, l'utilizatori ponu accede à una panoramica cumpleta di i so cunti, cumprese dettagli cum'è equilibriu, margine, livellu di margine, leverage è pusizioni aperti è chjusi. Inoltre, l'app permette à l'utilizatori di finanzà i so cunti convenientemente utilizendu diversi metudi di pagamentu, cumprese carte di creditu / debitu, criptovalute è fornitori di pagamentu lucali.

L'app mantene ancu l'utilizatori aghjurnati cù l'avvenimenti di u mercatu attraversu un calendariu ecunomicu glubale è i segnali di cummerciale di ogni ghjornu da u partner di ThinkMarkets, Signal Center. Fornendu i cummircianti cù questi strumenti, l'app hà u scopu di equipà i clienti cù funzioni avanzate chì ponu migliurà a so sperienza di cummerciale.

Nauman Anees, Co-Fundatore è CEO di ThinkMarkets, hà manifestatu l'impegnu di a cumpagnia di furnisce strumenti è funzioni avanzati à i so clienti. Questa dedicazione à a migliione spinge ThinkMarkets à investisce in prudutti d'avanguardia chì aumentanu l'esperienza di l'utilizatori. L'app ThinkPortal hè cunsiderata una altra tappa in questa ricerca, postu chì offre à i clienti un più grande cuntrollu è flessibilità nantu à e so attività di cummerciale.

L'app ThinkPortal hè dispunibule nantu à l'App Store per l'utilizatori di iOS è in Google Play per l'utilizatori di Android. I clienti esistenti cù cunti ThinkTrader, MT4/MT5, PAMM, è / o ThinkCopy ponu scaricà è accede à i so cunti esistenti per accede à l'app ThinkPortal. I cummircianti chì ùn anu micca un contu ThinkMarkets ponu ancu apre un direttamente attraversu l'app.

ThinkMarkets hè una sucietà globale di brokerage in linea, stabilita in u 2010, chì offre à i clienti un accessu rapidu è faciule à più di strumenti CFD 4,000 in una gamma di assi, cumprese FX, indici, commodities è azioni. Cù uffizii in Londra, Melbourne è Tokyo, è centri in l'Asia-Pacificu, l'Europa è u Sudafrica, ThinkMarkets opera cù parechje licenze finanziarie in u mondu. A cumpagnia hè cunnisciuta per e so piattaforme di cummerciale ricunnisciute da l'industria, cum'è a piattaforma ThinkTrader premiata.

Fonti:

- U situ web di ThinkMarkets