Maingear presenta potenti stazioni di travagliu predefinite per i prufessiunali

Maingear, un principale costruttore di PC persunalizati, hà appena lanciatu a so nova serie Pro WS, una linea di sistemi precustruiti high-end specificamente pensati per i prufessiunali in diverse industrie. Cù un focusu nantu à furnisce prestazioni superiori, queste stazioni di travagliu sò destinate à sviluppatori di ghjoculi, editori di foto, disegnatori grafici, videografi, artisti di rendering 3D, produttori di musica, ingegneri CAD, scientifichi di dati è sviluppatori di AI / Machine Learning.

A serie Pro WS offre trè diverse opzioni di stazioni di travagliu chì ponu esse persunalizate per risponde à i bisogni individuali. Una funzione standout hè a cumpatibilità cù i CPU Threadripper 7000 rilasciati recentemente, dendu à l'utilizatori accessu à una putenza di trasfurmazioni di punta.

L'opzione di livellu d'entrata, u Pro WS, vene in un disignu standard di a torre media cù u chassis di a torre di u Nordu di Fractal Design. I so pannelli eleganti in legnu in u frontale furniscenu un toccu eleganti. U Pro WS pò esse equipatu cù l'ultime CPU Intel Core o AMD Ryzen è GPU duali Nvidia RTX 6000, assicurendu un rendimentu graficu eccezziunale. U raffreddamentu hè gestitu in modu espertu da Noctua, è l'opzioni di memoria ghjunghjenu à un enorme 128GB di DDR5. E scelte di almacenamiento sò cumposti da SSD Samsung 990 NVMe o HDD Seagate IronWolf, cù una larga gamma di capacità dispunibili. U Pro WS vanta ancu una alimentazione di 1600W è offre parechje opzioni di sistema operatore.

Per quelli chì necessitanu ancu più putere, Maingear offre e stazioni di travagliu Pro WS Max è Pro RS. U Pro WS Max, cuntenutu in u spaziosu chassis Define 7 XL, offre capacità di prestazioni estreme. U Pro RS, cun un fattore di forma di rackmount 4U, hè custruitu nantu à u chassis Silverstone RM44, chì offre opzioni di espansione avanzate.

E stazioni di travagliu Pro WS Max è Pro RS supportanu una larga gamma di CPU, cumprese Intel Core, Intel Xeon, AMD Ryzen, AMD Ryzen Threadripper, è AMD Ryzen Threadripper Pro, per una putenza di trasfurmazioni senza compromessi. Queste stazioni di travagliu furniscenu ancu capacità grafiche eccezziunali, allughjendu parechje GPU Nvidia A4000, A5000 o RTX 6000. E soluzioni di raffreddamentu di Noctua assicuranu una termica efficiente, è a capacità di memoria pò ghjunghje sin'à un impressionante 256 GB di DDR5. L'opzioni di almacenamentu riflette quelli di u Pro WS, è e stazioni di travagliu venenu cù a stessa PSU 1600W è scelte di sistema operatore.

Mentre i dettagli di i prezzi per a serie Pro WS ùn sò ancu stati liberati, Maingear furnisce un configuratore in u so situ ufficiale, chì permette à l'utilizatori di persunalizà e so stazioni di travagliu secondu e so preferenze è esigenze.

S & P

1. Puderaghju persunalizà i cumpunenti in e stazioni di travagliu Pro WS di Maingear?

Iè, Maingear offre opzioni di persunalizazione per a so serie Pro WS. L'utilizatori ponu selezziunà u so CPU preferitu, GPU, capacità di memoria, suluzione di almacenamiento è sistema operatore.

2. Chì ghjè a cobertura di garanzia per e stazioni di travagliu Pro WS di Maingear ?

E stazioni di travagliu Pro WS venenu cù una Garanzia Pro Solutions standard di 2 anni. L'utilizatori anu ancu l'opzione di aghjurnà à una garanzia di 3 anni per una cobertura estesa.

3. Sò questi stazioni di travagliu adattati per i prufessiunali in tutti l'industrii ?

Iè, a serie Pro WS hè pensata per risponde à i prufessiunali in diverse industrie, cumprese u sviluppu di ghjoculi, edizione di foto, cuncepimentu graficu, videografia, rendering 3D, produzzione musicale, ingegneria CAD, scienza di dati è sviluppu di AI / Machine Learning.

4. Cumu possu cumprà una stazione di travagliu Maingear Pro WS?

E stazioni di travagliu Pro WS di Maingear ponu esse acquistate direttamente da u situ web ufficiale di Maingear. L'utilizatori ponu utilizà u cunfiguratore per persunalizà e so stazioni di travagliu prima di fà una compra.