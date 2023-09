Stranded GMC Canyon AT4 Truvatu Stuck in Colorado Hiking Trail

Un GMC Canyon AT2023 4 hè stata chjappata vicinu à a cima di e Montagne Rocciose di Colorado per parechji ghjorni. A camionetta s'hè appiccicata nantu à u Decalibron Trail, una strada di caminata di sette chilometri chì percorre quattru cime di muntagna sopra i 14,000 XNUMX piedi. U percorsu, parzialmente situatu nantu à a pruprietà privata, era statu chjusu per a maiò parte di l'annu per via di prublemi di responsabilità è e cundizioni cattivi di a pista.

U cunduttore di GMC Canyon AT4 apparentemente accede à a pista via una strada chì finisce in un trailhead o diventa una antica strada minera. U cunduttore hà prubabilmente sottovalutatu a difficultà di u terrenu, postu chì u percorsu ùn hè micca ben marcatu è pò esse cunfusu per navigà.

U camionu s'hè alluntanatu da u latu di a pista nantu à e rocce sciolte, perdendu a trazione è scavà in a superficia. Hè statu infurmatu chì u camionu s'era scavatu finu à u so differenziale, chì ponenu u risicu di rollu se u cunduttore tentava di sguassate.

I sforzi per ricuperà u camionu ùn anu micca successu finu à avà. Colorado 4 × 4 Rescue and Recovery, una urganizazione di vuluntarii, avia ghjuntu à u veiculu, ma ùn hà micca pussutu estrae. U camionu resta abbandunatu nantu à a pista, postu chì ùn hè statu signalatu più ricuperazione.

Questu incidente mette in risaltu i periculi di i cunduttori inesperienti chì provanu percorsi oltre u so livellu di cumpetenza. I cunduttori testarii anu causatu incidenti simili in a zona, pruvucannu avvisi è chjusi di percorsi off-road impegnativi.

Serve cum'è un ricordu per esse prudente è umiltà quandu si avventura in terreni scunnisciuti.