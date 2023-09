L'impattu di a punizione nantu à u cumpurtamentu di i studienti: alluntanassi da l'approcciu tradiziunale

In un ambiente di aula, a punizioni hè un tema chì spessu si sviluppa trà i studienti. Tuttavia, u so postu in l'educazione hè assai discutibile, soprattuttu perchè ùn si prisenta à pena in e linee guida stabilite da u Cunsigliu Naziunale di Benessere Educativu. U terminu preferitu in queste linee guida hè "sanzione", chì include una serie di connotazioni, cumprese intervenzioni pusitivi è incentivi. U veru spiritu di sti linee guida, chì enfatizzanu un rapportu studiente-insegnante di rispettu mutuale, deve riceve più attenzione è prumuzione in i scoli.

A rispunsabilità per stabilisce è mantene una relazione pusitiva trà i studienti è i prufessori hè principalmente cù l'adulti. Hè essenziale per l'educatori per trasmette missaghji di rispunsabilità, accountability, agenzia, cunsequenze è ricumpensa, è alluntanassi da e misure punitive. A punizioni durante l'anni di furmazione di u zitellu pò avè un impattu durabile in u so sensu di l'autovalutà è a percepzione di l'expectativa di l'altri.

Damien Quinn, un ex-delincutore ispiratore è avvucatu per quelli chì anu record penali, mette in risaltu l'effetti duraturi di a punizione formale. Parechje persone cun cunvinzioni credi chì u so passatu impediscenu di assicurà l'opportunità, chì indicanu l'estigma assuciatu à a punizione. Cum'è educatori, u nostru scopu hè di guidà i studienti versu percorsi chì li mantenenu luntanu da u sistema di ghjustizia penale. Tuttavia, hè cruciale per esse attenti à u rolu potenziale di a punizione in a vita di i ghjovani fora di u serviziu di prigiò.

I genitori ponu trasmette involontariamente e credenze intornu à a punizione chì anu ereditatu da a so propria educazione, purtendu à idee arradicate inutilmente nantu à a pena chì meritanu. Mentre chì a lege pruibisce a punizioni corporale di i zitelli, hè ingenu per suppone chì ùn esiste più in ogni casa. Invece di nurmalizà a punizione, l'educatori anu da sforzà di rinfurzà approcci alternativi è favurizà a curiosità nantu à i motivi sottostanti per u cumpurtamentu di un studiente.

In l'aula, aduttà un accostu più cumpassione è capiscenu à a gestione di u cumpurtamentu pò esse trasformativu. Utilizendu trè parolle simplici - aiutu, sustegnu è capisce - l'educatori ponu creà un ambiente induve i studienti si sentenu sicuri è supportati. Queste parolle portanu un pesu tremendu è anu dimustratu chì sò assai efficaci per evità u cunflittu. Alluntanendu da a punizione è abbracciandu intervenzioni pusitive, l'educatori ponu furmà una sperienza d'apprendimentu più sana è più favorevole per i so studienti.

Fonti:

- Linee di u Cunsigliu Naziunale di Benessere Educativu per u sviluppu di un codice di cumpurtamentu per e scole

- U travagliu di Damien Quinn cù Spéire Nua (New Horizons) è insights in l'impattu durabile di a punizioni formale

- I sfidi affrontati da e persone cun convinzioni per assicurà l'opportunità