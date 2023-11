Novu Wahoo Kickr Core Bundle: Trainer Intelligente Affordable cun Valore Aggiuntu

Wahoo Fitness hà appena fattu un annunziu eccitante per l'amatori di ciclismo. Ùn anu micca solu riduciutu u prezzu di u Wahoo Kickr Core smart trainer, ma anu ancu inclusu un cassette preinstallatu cù una scelta di opzioni di velocità 8/9/10/11/12. Stu bundle vene ancu cun un abbonamentu gratuitu di un annu à a famosa piattaforma di furmazione virtuale, Zwift. Questi cambiamenti furniscenu à i ciclisti una opzione più assequible è cunvene per rinfurzà a so sperienza di furmazione indoor.

U Wahoo Kickr Core smart trainer, introduttu in 2018, hè statu una opzione affidabile è costu-efficace per i ciclisti. L'unicu inconveniente era l'absenza di una cassetta preinstallata, à u cuntrariu di a so contraparte, u Kickr smart trainer. In ogni casu, cù u novu Wahoo Kickr Core Bundle, l'utilizatori ponu gode di a cunvenzione di una cassetta preinstallata è di un annu Zwift, tuttu à un prezzu ridutta. Questa offerta di bundling hè a prima per Wahoo Fitness, basatu in Atlanta, Georgia.

In più di u bundle, u prezzu di u Wahoo Kickr Core standalone hè statu ancu abbassatu per currisponde à u costu di u Zwift Hub One smart trainer. Tuttavia, i clienti chì acquistanu u Kickr Core da un magazinu di bicicletta locale o un magazzinu di brique è mortar anu l'opzione di prufittà di un abbonamentu Zwift d'un annu scontu à $ 99.99.

A discontinuazione di u Zwift Hub classic smart trainer, chì offre una cassette multi-velocità, significa chì u Zwift Hub One hè avà l'unicu smart trainer Zwift-marca dispunibule. Ancu se u Zwift Hub One vene cun un solu cog è un cambiamentu virtuale in l'app, u Wahoo Kickr Core offre una sperienza più tradiziunale, chì permette à l'utilizatori di utilizà a so propria cassetta di bicicletta è di utilizà a trasmissione di a so bicicletta per cambià a marcia.

Cù questi aghjurnamenti, i ciclisti anu duie opzioni eccellenti per sceglie. U Zwift Hub One hè ideale per quelli chì utilizanu principarmenti Zwift o preferiscenu una configurazione più simplice, mentre chì u Wahoo Kickr Core offre più versatilità è integrazione cù l'ecosistema di accessori Wahoo.

Per fà Zwift più accessibile, a piattaforma hà introduttu una opzione di abbonamentu annu scontu à u prezzu di $ 149.99. Questu rapprisenta un risparmiu significativu di $ 29.89 cumparatu cù un abbonamentu mensuale. L'abbonati mensili esistenti ponu facilmente passà à un adesione annuale annullendu u so abbonamentu attuale è abbunendu in u situ web di Zwift.

U novu Wahoo Kickr Core Bundle è l'opzione di abbonamentu Zwift scontu per un annu portanu valore aghjuntu è accessibilità à l'amatori di ciclismo indoor. Sia chì cercate una soluzione completa di trainer intelligente o una sperienza di furmazione virtuale senza saldatura, queste offerte risponde à una gamma di bisogni è preferenze.

Spietenu FAQ (FAQ)

1. Chì hè inclusu in u Wahoo Kickr Core Bundle ?

U Wahoo Kickr Core Bundle include l'addestratore intelligente Wahoo Kickr Core cù una cassetta preinstallata (opzioni di velocità 8/9/10/11/12) è un abbonamentu di un annu à Zwift.

2. Puderaghju cumprà u Wahoo Kickr Core senza cassette?

Iè, u Wahoo Kickr Core pò esse acquistatu separatamente senza cassette. U so prezzu hè stata ridutta per currisponde à u costu di u Zwift Hub One smart trainer.

3. Chì sò e sferenze trà u Zwift Hub One è u Wahoo Kickr Core ?

U Zwift Hub One vene cun un solu cog è un cambiamentu virtuale in l'app Zwift, mentre chì u Wahoo Kickr Core necessita una cassetta di bicicletta standard è usa a trasmissione di a bicicletta per u cambiamentu di marcia. U Kickr Core offre ancu una integrazione più grande cù l'ecosistema di l'accessori Wahoo.

4. Zwift offre un abbonamentu annu annu scontu?

Iè, Zwift furnisce avà una opzione di abbonamentu annu à u prezzu di $ 149.99, chì offre un valore megliu cumparatu cù l'abbonamentu mensile.

5. L'abbonati mensili esistenti ponu cambià à una adesione annuale?

Iè, l'abbonati mensili esistenti ponu passà à un adesione annuale. Tuttavia, l'utilizatori chì si sò abbonati à traversu l'App Store d'Apple anu da annullà u so abbonamentu esistenti è abbonate in Zwift.com per prufittà di l'abbonamentu annuale. L'abbonati mensili ponu ancu cuntinuà a so adesione mensile cum'è desiderate.