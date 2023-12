Un reattore di fusione nucleare d'avanguardia hè statu ufficialmente lanciatu in Giappone, chì marca una tappa significativa in a ricerca di risorse energetiche sustinibili è abbundanti. U reattore JT-60SA, custruitu in cullaburazione trà l'Unione Europea è u Giappone, hà u scopu di scopre a fattibilità di a fusione cum'è una fonte d'energia à grande scala è ecologica. Fusionendu dui nuclei atomichi piuttostu chè sparghje unu, a fusione furnisce una alternativa sicura è pulita à e centrali nucleari attuali.

A macchina di sei piani, allughjata in un hangar in Naka, utilizza una nave "tokamak" in forma di donut per cuntene plasma turbulente à alta temperatura. Stu plasma hè riscaldatu finu à 200 milioni di gradi Celsius, creendu e cundizioni ideali per a fusione nucleare. In casu di successu, sta tecnulugia rivoluzionaria puderia pruduce più energia di ciò chì hè necessariu per sustene u prucessu, aprendu a strada per un guadagnu energeticu nettu è sustenibile.

U reattore JT-60SA precede u sviluppu di u Reactor Sperimentale Termonucleare Internaziunale (ITER) in Francia, chì hè stallatu per esse ancu più grande. Questi prughjetti sparte un scopu cumunu di induce a fusione in i nuclei di l'idrogenu per pruduce l'heliu è liberà grandi quantità di luce è calore - una replicazione di u prucessu naturali chì si trova in u sole.

Mentre u prughjettu ITER face sfide cum'è limitazioni di bilanciu è difficultà tecniche, i circadori di l'ITER è di u JT-60SA restanu ottimisti in quantu à u putenziale di l'energia di fusione. Sam Davis, deputatu capu di prughjettu per JT-60SA, hà enfatizatu l'impurtanza di u dispusitivu per avvicinassi l'umanità à ottene l'energia di fusione. A cullaburazione trà più di 500 scientisti, ingegneri è cumpagnie da l'Europa è u Giappone hè statu cruciale in a custruzzione di stu reattore tokamak avanzatu.

Ricunnoscendu l'immensu putenziale di l'energia di fusione, Kadri Simson, cummissariu per l'energia di l'UE, hà elogiatu l'inaugurazione di u JT-60SA cum'è un mumentu cruciale in a storia di a fusione. Simson crede chì a fusione puderia ghjucà un rolu vitale in u futuru mischju energeticu globale.

A cuntrariu di e reazioni di fissione convenzionale, a fusione ùn porta micca risicu di accidenti nucleari catastròfichi è genera assai menu residui radiuattivi. Questa innuvazione puderia aiutà à affruntà i prublemi chì circundanu u cambiamentu climaticu è à riduce a dipendenza da i combustibili fossili chì emettenu carbonu. U recente "guadagnamentu di energia nettu" ottenutu à a National Ignition Facility in i Stati Uniti solidifica ancu più a viabilità di a fusione cum'è una fonte di energia illimitata è ecologica.

Cù l'avanzamenti cuntinui in a tecnulugia di fusione nucleare, u mondu face un passu significativu versu un futuru alimentatu da energia pulita, sicura è sustenibile.

