CD Projekt Red rilascia versioni Mac aghjurnate di The Witcher 1 è 2

CD Projekt Red hà fattu alcuni annunzii eccitanti per i fan di a serie The Witcher. In più di l'annunziu di l'aghjuntu di un editore mod cumpletu per The Witcher 3, chì permette à i ghjucatori di creà e so propri ricerche è cuntenutu, u studiu hà ancu aghjurnatu The Witcher 1 è The Witcher 2 per i lettori Mac per sustene l'ultimi processori Apple Silicon.

E versioni Mac recentemente aghjurnate di questi RPG classici sò avà dispunibili nantu à tutte e piattaforme, cumprese l'App Store, GOG è Steam. L'aggiornamentu assicura chì The Witcher 1 è The Witcher 2 ponu funzionare bè nantu à l'ultima versione di macOS è prufittà pienamente di i novi processori di a serie M.

In particulare, u supportu macOS aghjurnatu vene cun una ligera cattura. In u risultatu di l'aghjurnamentu, i requisiti minimi per i dui ghjochi sò cambiati, avà bisognu di macOS 11.0 o più recente. Questu significa chì e versioni più vechje di macOS, cum'è OS X 10, ùn sò più supportati. Sè vo aduprate un Mac più vechju senza un prucessore Apple Silicon, hè cunsigliatu di disattivà l'aghjurnamenti automatichi per prevene ogni prublema potenziale dopu chì l'aghjurnamentu hè statu stallatu.

Mentre l'aghjurnamentu porta esperienze di ghjocu mejorate per l'utilizatori di Mac, hè impurtante nutà chì The Witcher 3 ùn hà micca una versione nativa di Mac. Tuttavia, i prugrammi di terzu partitu cum'è Crossover permettenu à i lettori Mac di gode di u ghjocu in i so sistemi.

L'impegnu di CD Projekt Red per aghjurnà è sustene i so ghjochi nantu à e piattaforme Mac si allinea cù i sforzi di Apple per espansione u supportu di ghjocu nantu à i so sistemi. Questa aghjurnazione ùn solu migliurà l'esperienza di ghjocu per l'utilizatori di Mac, ma mostra ancu a dedizione di u studio à a so basa di fan.

Spietenu FAQ (FAQ)

1. Puderaghju ghjucà e versioni Mac aghjurnati di The Witcher 1 è 2 nantu à e versioni più vechje di macOS?

No, e versioni Mac aghjurnate di The Witcher 1 è 2 necessitanu macOS 11.0 o più recente. Ùn supportanu più e versioni più vechje cum'è OS X 10.

2. Induve possu truvà e versioni Mac aghjurnati di The Witcher 1 è 2?

E versioni aghjurnate sò dispunibili nantu à diverse piattaforme, cumprese l'App Store, GOG è Steam. Pudete sceglie a piattaforma chì vi cunvene megliu.

3. U Witcher 3 hè dispunibule per u ghjocu nativu in Mac?

No, The Witcher 3 ùn hà micca una versione nativa per Mac. Tuttavia, prugrammi cum'è Crossover permette utilizatori Mac à ghjucà u ghjocu nant'à i so sistemi.