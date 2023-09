Presentazione di Super: The True-Blue Australian Lager da Golden West Brewing Co.

Golden West Brewing Co., una birreria artigianale basata in Subiaco, Australia Occidentale, hà recentemente presentatu a so ultima creazione: Super, una lager australiana di u veru blu. Ispirandosi da un tempu in cui l'urdinamentu di una birra significava sceglie trà una birra piena o un goldie di media forza, Super rende omagiu à a simplicità è a nostalgia di quella era.

Super versa una tonalità d'oru pulita cù una testa generosa, tentazione di l'amatori di birra cù u so aspettu invitante. In u nasu, a biera vanta un aroma di maltu distintu, chì ricorda i tappeti in u backroom di l'iconicu locu di musica live di Perth, The Grosvenor, in l'anni 1990. U sorsu iniziale offre una sperienza liscia è satisfacente, ma prestu transizione in un deliziosu equilibriu di amarezza maltata è un finale croccante.

Questa tinnie, o birra in scatola, hà digià fattu a so marca in a scena di a birra lucale, guadagnendu una medaglia d'argentu à u Perth Royal Beer Show 2023. A so ricunniscenza hè ben meritata cunziddi a so capacità di trasportà l'amatori di a birra in i tempi d'oru quandu Swanny, o Swan Gold mid-forza, regnava supremu.

Cù un alcolu per u voluminu (ABV) di 4.2 per centu, Super hè ancu ideale per sparte cù l'amichi, riportendu a camaraderia spessu assuciata à sparte una bevanda. U prezzu di circa $ 23 per un pacchettu di quattru, sta tinnie ùn hè micca solu un gustu di nostalgia, ma ancu un grande valore per i dilettanti di a birra artigianale.

Allora, sè vo vulete per i ghjorni di l'antica quandu e scelte di a cerveza eranu più simplici è l'enfasi era nantu à a qualità è a tradizione, Super by Golden West Brewing Co. Alzate un bicchiere à l'artigianalità australiana è gode di questa lager blu vera, chì hà guadagnatu una valutazione solida di 3.5 WA tramontu nantu à 5.

Fonti:

- Golden West Brewing Co. (situ di a birreria)

- Perth Royal Beer Show (cuncorsu di birra)

Definizione:

- Tinnie: Un termu utilizatu in Australia per riferite à una cantina di birra.

- ABV: Alcohol by Volume, una misura standard usata per indicà u cuntenutu di l'alcohol in una bevanda.