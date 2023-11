U misteriosu destinu di i Simpsons: Hit & Run Sequel è e dumande senza risposta

U amatu ghjocu di u mondu apertu, The Simpsons: Hit & Run, hà captivatu i fan per anni cù a so mistura unica di umore è gameplay. Malgradu a so popularità è a dumanda di una sequenza, i sviluppatori di u ghjocu anu revelatu recentemente chì un ghjocu di seguitu ùn hè mai materializatu, lascendu i fanali è ancu i sviluppatori stessi perplessi.

In una recente entrevista cù MinnMax, i programatori, i pruduttori, i diseggiani è i pruduttori esecutivi implicati in u ghjocu originale anu spartutu a so cunfusione è a delusione in quantu à l'annullamentu di a sequenza. Quandu hà dumandatu nantu à u ragiunamentu di l'interruzione di a produzzione, u pruduttore esecutivu John Melchior hà rispostu cun perplessità, dicendu: "Ùn sò micca sapè".

Hè stata una decisione veramente strana chì hà lasciatu tutti i implicati grattandu a testa. Melchior spiegò chì u successu di u ghjocu uriginale hà incitatu un affare di cinque ghjoculi cù menu finanziamentu di quelli chì i sviluppatori avianu anticipatu. A decisione di piantà a produzzione hè stata una scossa, ancu per u capu di Melchior, chì li avia datu u ghjocu "nantu à un platu d'argentu".

U ghjocu uriginale, liberatu da Vivendi Universal Games in u 2003, presentava una cuspirazione straniera in Springfield, cù i ghjucatori impegnati in diverse missioni per svelà l'avvenimenti misteriosi. Unu di l'aspettu più emblematicu di u ghjocu era e missioni di corsa inspirate da Grand Theft Auto, chì i fan si ricordanu cun affettu.

A sequenza prevista hà pensatu à espansione a meccanica di guida introducendu a capacità di trainà l'uggetti da i veiculi. U disegnatore Darren Evenson hà mintuatu un prototipu chì era statu sviluppatu per questa funzione prima chì u prugettu hè scrapped. Tuttavia, al di là di u prototipu è di una trama libera, ùn era micca statu fattu assai prugressu.

I sviluppatori anu manifestatu a so incredulità à l'annullamentu di u prugettu, cum'è avianu pensatu chì The Simpsons: Hit & Run diventa una franchise. Per elli, una sequenza pareva una progressione naturale, ma hè stata bruscamente tolta da a tavula.

Unu di i fatturi principali chì cuntribuiscenu à a caduta di a sequenza era u fallimentu di Vivendi per assicurà i diritti di u video game à i Simpsons. Curiosamente, a cumpagnia hà successu à ottene i diritti di altre franchise populari cum'è Buffy the Vampire Slayer. Eventualmente, EA hà acquistatu i diritti di u video game in 2005; in ogni modu, nisun novu ghjocu basatu nantu à i Simpsons hè statu liberatu da u 2007.

In cunclusione, mentre a speranza per una sequenza di The Simpsons: Hit & Run pò esse sbattuta, sempre chì EA conserva i diritti di a franchise, i fanni ponu sempre tene speranza per una versione rimasterizzata di u ghjocu originale. I misteri chì circundanu l'annullamentu di a sequenza cuntinueghjanu à perplexà i fanali è i sviluppatori, lascendu si dumandassi nantu à e pussibilità chì puderia esse.

FAQ

Ci sarà mai una sequela di The Simpsons: Hit & Run ?

Da avà, una sequenza di The Simpsons: Hit & Run hè stata ufficialmente esclusa. I sviluppatori è i fan di u ghjocu sò stati lasciati perplessi da a decisione di piantà a produzzione.

Perchè a pruduzzione di a sequenza hè stata fermata?

U mutivu esatta di l'annullamentu di a sequenza resta scunnisciutu. U pruduttore esecutivu John Melchior hà spressu cunfusione annantu à a decisione è hà mintuatu e limitazioni finanziarie di l'accordu di cinque ghjoculi cum'è un fattore cuntributivu.

Chì caratteristiche uniche sò state previste per a sequenza?

A sequenza prevista hà u scopu di intruduce una nova meccanica di guida, chì permette à i ghjucatori di rimorchià l'uggetti da i veiculi. Ancu s'ellu hè statu sviluppatu un prototipu per questa funzione, u prugettu hè statu eventualmente annullatu, lassendu l'estensione di a so implementazione pocu chjaru.

Chì fattori anu cuntribuitu à a caduta di a sequenza?

Unu di i fatturi principali era u fallimentu di Vivendi à ottene i diritti di u video game à i Simpsons, mentre chì assicurava cù successu i diritti à altre franchise populari cum'è Buffy the Vampire Slayer. Stu fallimentu hà ghjucatu un rolu significativu in a decisione di annullà a sequenza.