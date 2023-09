Rinascimentu: A Nascita è Legacy di u Goodwood Motor Circuit

U Goodwood Motor Circuit teni un locu spiciale in a storia di i motori britannichi. Ancu s'ellu ùn hà mai accoltu un gran premiu mundiale, hà furnitu una tappa amata per l'industria emergente di u motorsport britannicu. Da u 1948 à u 1966, u Motor Circuit hà vistu una corsa attiva, seguita da un periudu di teste è avvenimenti sprint finu à u 1997. Ùn era micca finu à i sforzi di Charles March, avà u Duca di Richmond & Gordon, chì u Motor Circuit hà avutu un rinascimentu. .

Duranti a so prima volta, Goodwood era un corsu d'aerodromu di velocità media chì offre un ambiente sfida è pittorescu. U circuitu hè statu dispostu intornu à a pista perimetrale di un aerodromu di caccia RAF in tempu di guerra è presentava gradienti, ondulazioni, curve veloci, virate strette, è a famosa chicane aghjunta in u 1952. Hè diventatu cunnisciutu per prumove a bona corsa è era cunsideratu cum'è un circuitu gratificante da i principali piloti cum'è Stirling Moss.

A nascita di u Goodwood Motor Circuit pò esse attribuita à i sforzi di Freddie Richmond, u Duca di Richmond & Gordon, chì era appassiunatu di l'automobile. In seguitu à a Siconda Guerra Munniali, quandu Brooklands era persu per u sviluppu, ùn ci era micca un locu di corsa permanente in u cuntinente britannicu. Richmond, in cullaburazione cù u Junior Car Club (JCC), hà ghjucatu un rolu pivotale in l'urganizazione di e prime riunioni internaziunali di corsa post-guerra. Eventualmente, anu scupertu chì a pista perimetrale ex-RAF Westhampnett nantu à u duminiu Goodwood era un locu ideale per un circuitu.

A riunione inaugurale hè accaduta in settembre di u 1948 è hà stallatu u palcuscenicu per e razze future. U finanziamentu era spessu una sfida per u British Automobile Racing Club (BARC), chì hà urganizatu e razzii in Goodwood, ma generosi sponsors sò stati truvati per sustene l'avvenimenti. A scena suciale chì circundava Goodwood hà ancu ghjucatu un rolu significativu in u so appellu, cù pub è ristoranti longu e strade d'accessu rurale.

Au fil des ans, le Goodwood Motor Circuit a présenté pilotes légendaires comme Nino Farina, Juan Manuel Fangio, Mike Hawthorn et Jim Clark. Hà nutritu u talentu di i piloti britannichi è hà assistitu à l'ascesa di l'autosportu mundiale in u paese.

Fonte: U Goodwood Revival: Motor Circuit's Blueprint