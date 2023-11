In a primavera di u 2023, Sunshine Henle hà ricevutu un missaghju di testu da a so mamma, o cusì crede. Pocu sapia chì l'entità daretu à i missaghji era un "ghostbot", una recreazione digitale di a so mamma defunta alimentata da ChatGPT di OpenAI. Sta tecnulugia emergente, chjamata "grief tech", hà da scopu di furnisce cunsulazione è cumpagnie per quelli chì soffrenu a perdita di un omu amatu. In ogni casu, mentre chì l'utilizatori cum'è Henle apprezzanu u cunfortu chì questi chatbots avanzati offrenu, l'esperti avvisanu di l'implicazioni etichi è psicologichi assuciati cù u so usu.

I startups tech di Grief cum'è Replika, HereAfter AI, StoryFile è Seance AI sò entrati in scena, offrendu diversi servizii per aiutà e persone à affruntà a perdita. Questi servizii varianu da conversazioni video interattive cù u mortu à avatar virtuale è legati audio. Per furnisce una sperienza persunalizata, l'utilizatori sò guidati attraversu questionarii di personalità, chì furmà l'algoritmi AI di e plataforme.

Simile à l'altri mudelli di cummerciale basati in abbonamentu, e plataformi tecnulugiche di dolore offrenu à l'utilizatori piani di prezzu à livellu. Sicondu e caratteristiche desiderate è a qualità, i prezzi di abbunamentu pò varià da uni pochi di dollari à u mese à parechji centu di dollari annu. Per esempiu, u pianu premium di StoryFile permette à l'utilizatori l'accessu à i video più longu è in alta risoluzione di i so amati defunti per una tarifa una volta di $ 499.

Mentre chì certi fundatori avvicinanu sta tecnulugia cun prudenza, altri piglianu una postura più aggressiva. Jarren Rocks, u fundatore di Seance AI, enfatizeghja chì u so software offre chjusu piuttostu cà interazzione à longu andà. In cuntrastu, Justin Harrison di You, Only Virtual prevede un mondu induve u dulore diventa obsolet, cù a so piattaforma chì mira à ripruduce l'essenza autentica di i so amati.

Malgradu i benefizii di sti tecnulugii, e preoccupazioni riguardanti l'accunsentu, a dipendenza psicologica, a lingua preghjudiziata è u marketing destinatu à l'utilizatori vulnerabili sò stati suscitati. L'etica di l'IA è i ricercatori di a tecnulugia vedenu u rapidu sviluppu di a tecnulugia di u dulore cun scetticismu, mettendu in risaltu i pussibuli prublemi legali è etici. Per esempiu, un studiu recente hà truvatu chì l'app di cumpagnia di chatbot persunale Replika hà espunutu à l'utilizatori vulnerabili à un cuntenutu esplicitu pocu dopu a registrazione, sottumettendu a necessità di salvaguardi in queste piattaforme.

Inoltre, l'aumentu di i deepfakes post mortem hà suscitatu discussioni nantu à a privacy è i diritti di publicità. Mentre i regulamenti sò stati implementati per e celebrità in certi stati, l'individui mediu restanu senza prutezzione. In u risultatu, l'esperti chjamanu cambiamenti di pulitica durante u prucessu di pianificazione patrimoniale per incorpore una clausula "Ùn mi botte micca" è assicurà l'usu rispunsevule di sti tecnulugii.

Mentre a sucietà scontra cù a cumplessità di questi avanzamenti, u futuru di a tecnulugia di dolore resta incerta. Mentre offre un approcciu novu per affruntà a perdita, i so risichi potenziali è l'implicazioni etiche richiedenu una cunsiderazione attenta. Truvà un equilibriu trà furnisce cunsulazione è difende i diritti persunali serà cruciale mentre navighemu in stu bravu novu mondu di cumpagni artificiali.

Dumande frequenti (FAQ):

1. Chì ghjè u grief tech ?

Grief tech si riferisce à una categuria di tecnulugia, cumprese piattaforme cum'è Replika, HereAfter AI, StoryFile è Seance AI, chì anu u scopu di aiutà l'individui à affruntà a perdita di una persona amata per interazzione digitale è ricreazioni di u mortu.

2. Cumu travaglianu sti piattaforme tech grief ?

I piattaforme tecnulugiche Grief tipicamente utilizanu l'apprendimentu prufondu è i grandi mudelli di lingua, cumminati cù a persunalizazione per mezu di questionarii, per creà avatar virtuali o chatbots chì emulanu a personalità è l'essenza di l'individuu defuntu. L'utilizatori ponu impegnà in conversazioni, fighjate video, o ascolta i legati audio.

3. Ci hè qualchì preoccupazione etichi chì circundanu u grief tech?

Iè, ci sò parechje prublemi etichi assuciati cù a tecnulugia di dulore. Questi includenu a mancanza di accunsentu da l'individuu mortu, u putenziale di a dependenza psicologica à i cumpagni artificiali, a perpetuazione di a lingua biased in datasets, è a cummercializazione di sti servizii à l'utilizatori vulnerabili.

4. Chì sò i mudelli di prezzu per e plataformi tech di grief ?

I piattaforme tecnologiche Grief generalmente offrenu piani di abbonamentu à livelli. I prezzi ponu varià da uni pochi di dollari à u mese à parechji centu di dollari à l'annu, secondu e caratteristiche è a qualità di serviziu.

5. Cumu a sucetà pò affruntà i prublemi etichi chì circundanu a tecnulugia di dulore?

I sperti suggerenu l'implementazione di regulamenti è salvaguardi durante u prucessu di pianificazione patrimoniale. Questu puderia implicà l'incorporazione di una clausula "Ùn mi bot" per prutege a privacy di l'individui è assicurà un usu rispunsevule di a tecnulugia.