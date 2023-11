U novu Google Pixel 8 sorprende l'utilizatori cù una visualizazione più luminosa

By

L'ultimi smartphones di punta di Google, Pixel 8 è Pixel 8 Pro, anu fattu ondate cù i so impressionanti aghjurnamenti hardware. Una di e caratteristiche standout di questi dispositi hè i display AMOLED, chì sò etichettati cum'è "Actua" è "Super Actua". Mentre u Pixel 8 Pro era digià cunnisciutu per a so luminosità massima di 2,400 nits, risulta chì u Pixel 8 regular hè ancu più impressiunanti di ciò chì pensava inizialmente.

Google misura a luminosità massima di i dui telefoni utilizendu un "rapportu di 5% in pixel", chì rapprisenta solu un picculu percentuale di a visualizazione. In l'usu di a vita reale, u Pixel 8 Pro ùn pò micca ghjunghje à i 2,400 nits annunziati, eccettu u cuntenutu HDR. Tuttavia, scuperte recenti da a cumunità XDA-Developers mette in luce u fattu chì u Pixel 8 regulare supera in realtà i pretensioni di Google.

In un analisi detallatu da Dylan Raga, hè statu scupertu chì a visualizazione di u Pixel 8 pò ghjunghje à una luminosità fullscreen finu à 1,600 nits. Questu hè 200 nits più altu di ciò chì Google avia dichjaratu ufficialmente è ancu più altu di ciò chì Raga hà osservatu quandu hà pruvatu u Pixel 8 Pro.

Curiosamente, sta luminosità supplementaria hè ottenuta per attivà a funzione "Smooth Display", chì utilizeghja una freccia di rinfrescante di 120Hz. Quandu sta opzione hè disattivata, u pannellu nantu à u Pixel 8 regulare righjunghji i 1,400 nits previsti cum'è inizialmente dichjaratu da Google. U mutivu di sta disparità ùn hè micca chjaru, ma in fine benefiziu l'utilizatori.

I livelli di luminosità più altu nantu à u Pixel 8 furnisce una sperienza visuale mejorata, in particulare quandu vede u cuntenutu HDR. Sia chì l'utilizatori fighjanu filmi, ghjucanu ghjochi, o navigendu in i so siti web preferiti, a visualizazione più luminosa aghjunghjenu u piacè generale è l'immersione.

L'impegnu di Google à migliurà continuamente u so hardware di smartphone hè evidenti in e sorprese offerte da e capacità di visualizazione di Pixel 8. Cù a marca "Actua" chì mostra l'avvanzi in a tecnulugia AMOLED, l'utilizatori ponu aspittà una sperienza visualmente stupente cum'è mai prima.

Dumande dumandatu Spissu

1. Chì ghjè a luminosità massima di u Google Pixel 8 Pro ?

U Pixel 8 Pro vanta una luminosità massima di 2,400 nits, facendu unu di i display più brillanti in u mercatu di i telefoni intelligenti di i Stati Uniti.

2. Quantu luminosu hè u Google Pixel 8 regular?

Contrariamente à l'affirmazioni iniziali di Google, u Pixel 8 regulare pò veramente ghjunghje à una luminosità fullscreen di 1,600 nits, 200 nits più altu di ciò chì hè statu ufficialmente dichjaratu.

3. Cumu hè a luminosità extra ottenuta nantu à u Pixel 8 regulare?

L'attivazione di a funzione "Smooth Display", chì utilizeghja una freccia di rinfrescante di 120Hz, permette à u Pixel 8 regulare di ottene 200 nits addiziunali di luminosità.

4. U splendore supiriuri benefica utilizatori?

Iè, i livelli di luminosità più altu aumentanu l'esperienza visuale, in particulare quandu vede u cuntenutu HDR. L'utilizatori ponu aspittà una visualizazione più immersiva è piacevule.