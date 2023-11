Ubisoft stabilisce un novu standard: Cutscenes in avanti veloce hè un Game-Changer

Ubisoft hà svelatu una funzione eccitante in u so prossimu ghjocu di shooter di looter mobile, The Division Resurgence. Ancu se i cutscenes di avanzamentu veloce ùn sò micca un cuncettu rivoluzionariu, hè una funzione chì hè raramente vista in i ghjoculi oghje. Questu cambiante di ghjocu hà lasciatu i ghjucatori in anticipazione di a liberazione di u ghjocu in u 2024, cù a speranza chì diventerà una inclusion standard in tutti i futuri video games.

Scopre l'abilità per accidenti, i ghjucatori si trovanu veloci attraversu lunghe cutscene in The Division Resurgence cun un toccu simplice nantu à u screnu. Ch'ella sia un caratteru chì cammina in silenziu o un dialogu eccessivu annantu à una missione, i ghjucatori ponu avà passà per queste scene, risparmiendu tempu è rendendu u ghjocu più piacevule.

Mentre saltà i cutscenes in tuttu hè una opzione in a maiò parte di i ghjochi, ci hè spessu un desideriu di catturà ogni pocu di storia è sviluppu di caratteru. A funzione d'avanzamentu veloce in The Division Resurgence risponde à questa necessità, chì permette à i ghjucatori di accelerà selettivamente attraversu parti di i cutscene. Questa funzione minore ma d'impattu ùn hè micca solu una manna per i ghjucatori chì volenu traslassi rapidamente a storia, ma ancu ideale per quelli chì ghjucanu nantu à i dispositi mobili, dendu a flessibilità di cuncludi u ghjocu in ogni mumentu.

L'impegnu di Ubisoft per rinfurzà l'esperienza di i ghjucatori hè lodabile. Intruducendu l'opzione di avanzamentu veloce in The Division Resurgence, anu stabilitu un novu standard in l'industria di u ghjocu. I ghjucatori sò avà ansiosi di vede sta funzione implementata in futuri ghjochi Ubisoft, cum'è The Division 3 è The Division Heartland.

L'anticipazione hè palpabile, è i fan di i ghjochi di Ubisoft ùn ponu aiutà, ma brame a cunvenzione è u piacè chì porta a funzione di avanzamentu veloce. Cù Ubisoft chì guidanu a strada, altri sviluppatori di ghjocu ponu piglià nota è cunsiderà incorpore sta funzione chì cambia u ghjocu in e so creazioni.

Q: A Division Resurgence hè u primu ghjocu à avè una funzione di cutscene di avanzamentu veloce?

A: No, certi JRPG è altri ghjochi anu inclusu funzioni simili in u passatu.

Q: Possu saltà i cutscene cumpletamente in The Division Resurgence?

A: Iè, cum'è a maiò parte di i ghjochi, The Division Resurgence permette à i ghjucatori di saltà i cutscenes interamente se vulete.

Q: Quandu a Division Resurgence lanciarà ufficialmente?

A: U ghjocu hè attualmente in prova beta è hè previstu di lancià in 2024.