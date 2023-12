U cognome di Ellie hè finalmente revelatu in The Last of Us Part 2 Remastered

In una versione rimasterizzata assai attesa di The Last of Us Part 2, chì deve esse liberata u 19 di ghjennaghju di u 2024, una scuperta eccitante hè stata fatta in quantu à a protagonista di u ghjocu, Ellie. U ghjocu originale hà lasciatu i fan in suspense annantu à u cognome d'Ellie, ma hè stata finalmente cunfirmata in l'edizione rimasterizzata.

Mentre navigava in un trailer per u novu modu roguelike, un utilizatore di Reddit cù u nome di Tomdurnell hà vistu un picculu dettagliu chì hà attiratu a so attenzione. Il s'agissait d'une étiquette de nom sur la combinaison spatiale d'Ellie, à peine visible mais lisible comme « E. Williams." Questa scuperta marca a prima cunferma in u ghjocu di u nome pienu di Ellie.

Curiosamente, Naughty Dog, u sviluppatore di The Last of Us Part 2, avia prima revelatu u cognome di Ellie per interviste cù u co-presidente Neil Druckmann è in documenti di cuncepimentu è in u manuale di ghjocu giapponese. Tuttavia, questu hè a prima volta chì hè statu veramente mostratu in u ghjocu stessu.

A versione rimasterizzata di u ghjocu introduce u modu di roguelike No Return, in quale i ghjucatori ponu battizà à traversu ondate di nemici in diverse carte mentre cresce gradualmente più putente. Cum'è un bonus, u vestitu spaziale di Ellie serà dispunibule cum'è un costume in questu modu, chì permette à i ghjucatori di gode di una certa libertà creativa cù a persunalizazione di u caratteru.

The Last of Us Part 2: Remastered ùn solu porta u ghjocu à a PlayStation 5, ma include ancu parechje funzioni supplementari. Questi includenu trè Livelli Persi cù cummentarii di u sviluppatore, ghjucà senza chitarra, miglioramenti grafici, integrazione DualSense, è più. I ghjucatori chì anu digià u ghjocu in PlayStation 4 ponu aghjurnà à a versione PlayStation 5 per una piccula tarifa.

I fan di a serie The Last of Us ponu finalmente mette fine à a speculazione chì circundava u cognome di Ellie. Cù a prossima liberazione di a versione rimasterizzata, i ghjucatori anu a pussibilità di sfondà in u mondu di Ellie è scopre novi aspetti di u so caratteru.