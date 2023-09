L'accentu irlandese macellatu in Starfield Sparks Controversy

U ghjocu assai attesu, Starfield, sviluppatu da Bethesda, hè stata recentemente sottu u focu per u so accentu irlandese pocu eseguitu. I ghjucatori è i critichi sò stati lasciati scossa è dispiaciuti da u ritrattu di l'accentu, chì hè statu qualificatu cum'è una "abominazione".

U prublema di misrepresenting accents ùn hè micca novu in u mondu di i media, ma pare chì Starfield hà purtatu à un novu livellu. Parechje persone di l'Irlanda, chì sò familiarizati cù e sfumature di i so dialetti, anu esprimente a so frustrazione per u ritrattu imprecisu.

Mentre chì certi ponu argumentà chì l'attori irlandesi reali per voce questi roli seria a suluzione più faciule, hè almenu aspittatu chì l'accentu sia fattu ghjustizia. Sfurtunatamente, questu requisitu di basa pari chì hè stata trascurata in u sviluppu di Starfield.

Twitter hè stata inundata di cumenti chì mette in risaltu a mala qualità di l'accentu irlandese in u ghjocu. Qualchidunu l'anu paragunatu à un accentu basi americanu cù l'usu occasionale di frasi irlandesi stereotipati. Hè statu chjamatu "shocking" è "incredibile" da quelli chì anu sperimentatu in prima persona.

Questu ùn hè micca u primu esempiu di un accentu irlandese mal eseguitu in u mondu di i ghjoculi. Tuttavia, tituli recenti cum'è Assassin's Creed Valhalla anu fattu un travagliu assai megliu per rapprisintà accuratamente l'accentu. Hè deludente per vede chì Starfield hà mancatu a marca in questu sensu.

Malgradu a polemica chì circundava l'accentu irlandese, Starfield hà ancu riesciutu à ottene u successu in altri spazii. U ghjocu hà ricivutu critichi pusitivi è hà fattu bè in vendita.

In cunclusione, l'accentu irlandese macellatu in Starfield hà suscitatu indignazione trà i ghjucatori è i critichi. Hè un esempiu chjaru di l'impurtanza di a rapprisintazioni precisa in i media, è serve com'è un ricordu chì più sforzu deve esse fattu per assicurà l'autenticità in ritratti di diverse culture è accenti.

Fonti:

- Nisun URL furnitu.