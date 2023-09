L'universu hè veramente chjucu?

By

Un novu studiu publicatu nantu à u servitore di preprint arXiv sfida a crede chì l'universu hè assai più grande di ciò chì pudemu osservà. Mentre a maiò parte di i cosmologi sustene chì l'universu observable hè solu una piccula parte di una creazione inimaginablemente vasta, stu documentu suggerisce chì l'universu observable hè soprattuttu tuttu ciò chì ci hè.

Una ragiuni perchè i cosmologi credi chì l'universu hè grande hè a distribuzione di i gruppi di galaxie. Se l'universu ùn s'allargava più di ciò chì pudemu vede, e galassie si stendevanu versu a nostra regione senza alcuna asimmetria. In ogni casu, u fattu chì e galaxie si raggruppanu à una scala simili in l'universu visibile indica chì l'universu observable hè homogeneu è isotropicu.

Un altru puntu à cunsiderà hè chì u spaziu-tempu hè pianu. S'ellu ùn era micca, a nostra vista di e galaxie distanti seria distorta. In ogni casu, basatu annantu à e nostre osservazioni, a piattezza di u spaziu-tempu implica chì l'universu hè almenu 400 volte più grande di l'universu observable.

L'uniformità quasi perfetta di u fondu di microondas cosmica (CMB) hè ancu significativa. L'astrònomu anu prupostu chì l'inflazione còsmica iniziale, un periodu di espansione tremenda dopu à u Big Bang, puderia cuntà per questa uniformità. Sè veru, suggeriria chì l'universu hè in l'ordine di 10^26 volte più grande di ciò chì pudemu osservà.

Tuttavia, a teoria di e corde entra in u ritrattu. I mudelli teorichi in a teoria di corde chì sò cumpatibili cù a gravità quantistica è altri fatturi impurtanti spessu ùn implicanu micca l'inflazione còsmica iniziale. Questi mudelli sò riferiti cum'è essendu in u "swampland" di teorii chì ùn sò micca promettenti.

In stu novu studiu, l'autori esploranu strutture dimensionali più elevate in a teoria di e corde cum'è una alternativa à l'inflazione cosmica iniziale. Cunsiderendu l'universi dimensionali più altu, suggerenu chì l'universu pò esse solu centu o mille volte più grande di ciò chì pudemu osservà.

Mentre chì questu hè un cuncettu affascinante, hè impurtante nutà chì questi sò sempre mudelli teorichi è più ricerca hè necessaria per determinà s'ellu descrizanu accuratamente u nostru universu.

Fonti:

- https://arxiv.org/abs/1810.10542

- https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/how-big-is-the-universe