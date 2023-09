Serie TV è filmi di gemme nascoste in Prime Video

In l'ultimi anni, Amazon Prime Video hè diventatu un attore maiò in l'industria di streaming, chì offre una larga gamma di cuntenutu à i so abbonati. Ancu s'ellu ùn pò micca riceve tanta attenzione cum'è i so cuncurrenti cum'è Netflix è HBO Max, Prime Video hà a so parte ghjusta di gemme nascoste chì spessu passanu trascurate. Da saghe di crimini avvincenti à drammi internaziunali è serie di realtà, ci hè qualcosa per tutti per piacè in Prime Video.

Una gemma nascosta in Prime Video hè a serie occidentale, "L'inglese". Protagonizatu da Emily Blunt, u spettaculu seguita una aristocratica inglese chì cerca di vendetta per a morte di u so figliolu. Piglia i telespettatori in una persecuzione attraversu u paisaghju viulente di l'America Centrale di l'anni 1890.

Per quelli chì preferanu a serie di realtà, "Jinny's Kitchen" offre una fuga tranquilla. Situatu in Bacalar, in Messico, u spettaculu seguita l'attore sudcoreanu Park Seo-joon è u so amicu Kim Tae-hyung (aka V) di BTS mentre dirigenu un ristorante di strada coreana. Hè una serie serena è wanderlust induce chì furnisce un tranquillu tregua da a vita di ogni ghjornu.

Se i drammi criminali sò più u vostru stile, "ZeroZeroZero" hè un must-watch. Basatu annantu à un libru di Roberto Saviano, a serie seguita u viaghju di una spedizione di cocaina in sei paesi è trè cuntinenti. Hè un dramma criminale sprawling chì sfonda in e cumplessità di u cummerciu internaziunale di droga.

Per una opzione più ligera, "Class of 07" offre una versione umoristica di u genre di riunione di u liceu. Questa serie australiana seguita un gruppu di donne chì ricordanu i so drammatici anni di liceu mentre u mondu fora hè di fronte à a fine literale di u mondu per via di u cambiamentu climaticu.

I fan di Sci-fi goderanu di "Paper Girls", chì ricorda a famosa serie "Stranger Things". Basatu nantu à i rumanzi grafici di Brian K. Vaughan, u spettaculu seguita quattru ragazze di carta chì si sò chjappi in una battaglia trà i viaghjatori di u tempu in guerra. Trasportati in u futuru, anu da truvà un modu di ritornu in casa mentre sò cacciati da una fazione militante.

Infine, "Outer Range" combina elementi di un dramma di famiglia cù elementi soprannaturali. Situata in una piccula cità, a serie segue a famiglia Abbott mentre affruntà a sparizione di a so nuora è l'arrivu di un misteriosu vuotu neru. I sicreti è e tensioni si sviluppanu mentre cumbattenu per prutege a so terra è svelà i misteri chì li circundanu.

Mentre chì Prime Video ùn pò micca avè u listessu livellu di coherenza cum'è altri servizii di streaming, queste gemme nascoste provanu chì vale a pena spiegà. Allora a prossima volta chì cercate qualcosa di novu per fighjà, dà à queste serie è filmi sottovalutati una chance in Prime Video.

