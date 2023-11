Nove offerte di u Black Friday per SSD cumpatibili PS5

L'Amazon Black Friday Sale hà iniziatu cun un bang, offre à i gamers una fantastica opportunità per puntuà unità di stati solidi (SSD) di alta qualità compatibili cù PS5 à prezzi imbattibili. Attualmente, ci sò dui affari eccezziunali chì ùn deve certamente mancate: u Nextorage Japan 2TB SSD per solu $ 99.99 è u Silicon Power XS70 2TB SSD per solu $ 95.97. Questi SSD ùn sò micca solu un prezzu accessibile, ma ancu furnisce prestazioni eccezziunali.

U Nextorage Japan 2TB SSD hè un pezzu di hardware notevule chì risponde à tutti i requisiti per a cumpatibilità PS5. Vantendu una velocità di lettura è scrittura sequenziale di 7300MB/s è 6900MB/s, rispettivamente, stu SSD supera di granu a raccomandazione minima di 5,600MB/s. Inoltre, hà un dissipatore di calore d'aluminiu à doppia faccia, assicurendu un raffreddamentu ottimale ancu durante e sessioni di ghjocu intensive.

Per d 'altra banda, u Silicon Power XS70 2TB SSD mostra a so prudenza cù velocità di trasferimentu finu à 7300MB/s per leghje è 6800MB/s per scrittura. Cù u so dissipatore di calore d'aluminiu preinstallatu robustu, questu SSD prumette una dissipazione di calore eccellente, ideale per mantene a prestazione di punta nantu à a vostra PS5.

Hè interessante di nutà chì Nextorage Japan hà un fondo intrigante. Originariamente stabilitu da Sony in 2019 cum'è una subdivisione SSD, a cumpagnia hà u scopu di sviluppà un SSD ufficiale per a PS5. Tuttavia, i piani anu cambiatu, è Sony hà cedutu a so participazione in Nextorage Japan à Phison, un attore rinumatu in u mercatu di i controller di memoria à u statu solidu. L'esperienza di Phison assicura chì Nextorage Japan cuntinueghja à furnisce SSD di punta.

Sè vo site un entusiasta di PlayStation in cerca di l'offerta SSD perfetta, tenete un ochju per i prossimi sconti mentre avvicinemu u Black Friday. Più eccitanti offerte SSD sò prubabilmente emergenu, è state assicurati, seremu quì per aghjurnà vi cù e migliori offerte cumpatibili cù a vostra cunsola PS5.

Spietenu FAQ (FAQ)

1. Sò questi SSD cumpatibili cù u PS5?

Iè, sia u Nextorage Japan 2TB SSD sia u Silicon Power XS70 2TB SSD sò specificamente pensati per a cunsola PS5 è sò cumpletamente cumpatibili.

2. Chì sò i vantaghji di sti SSD nantu à l'altri ?

Questi SSD offrenu prestazioni eccezziunali, cù velocità di trasferimentu ben oltre u requisitu minimu cunsigliatu per a PS5. Inoltre, venenu cù dissipatori di calore preinstallati per assicurà un raffreddamentu efficiente durante e sessioni di ghjocu intensive.

3. Puderaghju aspittà di più offerte SSD cum'è Black Friday si avvicina ?

Assolutamente! Mentre simu vicinu à u Black Friday, numerosi affari SSD adattati per a cunsola PS5 sò previsti à a superficia. Assicuratevi di stà sintonizatu, postu chì continueremu à aghjurnà sta pagina cù e migliori offerte SSD dispunibili.

4. Ci hè una guida per truvà più offerte PS5 Black Friday?

Iè, per più offerte di Black Friday cum'è queste, verificate a nostra guida cumpleta per PS5 Black Friday offerte per 2023. Presenta una varietà di sconti è offerte nantu à ghjochi PS5, accessori, è più.