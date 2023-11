Novu Articulu Novu: Offerte imbattibili nantu à Cuffie è Earbuds Beats Durante a Vendita di Amazon Black Friday

L'Amazon Black Friday Sale hè quì, è sè site in u mercatu per cuffie o cuffie d'alta qualità, questa hè l'uppurtunità perfetta per piglià alcune offerte incredibili. Trà l'offerte eccezziunale ci sò l'auriculare senza filu Beats Studio Pro è l'auriculare senza filu Beats Studio Buds, tutti dui dispunibuli à prezzi significativamente scontati.

L'auriculare Beats Studio Pro cù annullamentu di u rumore wireless, à u prezzu originale di $ 350, sò avà dispunibili per solu $ 169.95. Hè un scontu massivu di 51%! Queste cuffie sò u pinnacle di a qualità audio Beats, chì offre prestazioni di sonu eccezziunale è annullamentu attivu di u rumore impressiunanti. Fabbricatu da Apple, u Beats Studio Pro incorpora parechje caratteristiche Apple, cumprese l'audio spaziale cù traccia di a testa, accoppiamentu à un toccu, è ancu a funziunalità "Trova u mo". Inoltre, hè furnutu cù un raru dac USB integratu, chì permette à l'utilizatori di gode di i fugliali audio senza perdita per USB. Cù finu à 40 ore di vita di a batteria è cuffie pieghevoli per una portabilità faciule, u Beats Studio Pro hè una scelta eccellente per tutti quelli chì cercanu cuffie senza fili di annullamentu di rumore di prima qualità.

Se i veri auricolari wireless sò più u vostru stile, i Beats Studio Buds sò una opzione imbattibile. U prezzu nurmale di $ 150, sò avà dispunibuli per solu $ 99.99 durante l'Amazon Black Friday Sale, risparmiendu un generoso 33%. Queste cuffie offrenu l'ultima libertà senza fili chì culliganu i dui cuffie, chì permettenu a massima comodità è cunfortu. Malgradu a so dimensione compatta, furnisce una qualità di sonu impressiunanti è presenta una cancellazione attiva di u rumore, chì li rende perfetti per u vostru stile di vita in viaghju.

Ùn mancate micca queste offerte incredibili nantu à cuffie è cuffie Beats durante l'Amazon Black Friday Sale. Sia chì preferite cuffie over-ear o a libertà di veri auricolari wireless, ci hè una opzione perfetta per voi à un prezzu imbattibile. Migliora a vostra sperienza di ascolta è gode di a qualità eccezziunale chì i prudutti Beats sò famosi.

Dumande dumandatu Spissu

1. L'auriculare senza filu Beats Studio Pro sò cumpatibili cù tutti i dispositi?

Iè, u Beats Studio Pro pò cunnette in wireless via Bluetooth à qualsiasi dispositivu cumpatibile o esse usatu cù un cable audio 3.5mm per i dispositi senza capacità Bluetooth.

2. Puderaghju aduprà l'auriculare Beats Studio Pro per e telefonate ?

Assolutamente! L'auriculare sò dotati di un microfonu integratu, chì vi permette di piglià chjamate cun facilità.

3. I Beats Studio Buds venenu cù punte d'arechje di diverse dimensioni?

Iè, i Beats Studio Buds includenu parechje dimensioni di punte per l'orecchie, assicurendu un adattamentu còmode è sicuru per ogni utilizatore individuale.

4. Quantu tempu ci vole à carica l'auriculare Beats Studio Pro ?

Cù u cable USB Type-C inclusu, ci vole circa 1 ora è 15 minuti per carica cumplettamente l'auriculare.

5. Puderaghju aduprà i Beats Studio Buds per l'esercitu?

Assolutamente! I Beats Studio Buds sò pensati per esse resistenti à u sudore, facendu un cumpagnu ideale per l'entrenamentu è l'attività outdoor.