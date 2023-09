Preorder the Armored Core VI Pilot's Manual and Save 25%

Sè vo site un fan di FromSoftware's Armored Core VI è vulete rinfurzà a vostra sperienza di ghjocu, sarete piacè di sapè chì a guida ufficiale di u ghjocu, intitulata Manuale di Pilot, hè avà dispunibule per preordine in Amazon. Creata da Future Press, a stessa squadra daretu à e assai acclamati guide di strategia di Elden Ring, sta edizione di cullezzione rigida di 432 pagine hè prevista per esse liberata u 30 di nuvembre di questu annu.

Attualmente, u Manuale di Pilot hè in vendita, cù un prezzu di preordine di $ 33.58, chì hè un scontu di 25% da u so prezzu abituale di $ 44.99. Questa guida hè pensata per risponde à i piloti principianti è à i ghjucatori sperimentati, fornendu infurmazioni preziose è strategie. Copre diversi aspetti di u ghjocu, cumpresa a furmazione di cummattimentu, l'assemblea, i passaggi per ogni missione, è cunsiglii esperti nantu à cumu avvicinà i nemici.

Unu di i punti principali di u Manuale di Pilot hè a guida S Rank dedicata di 50 pagine, chì presenta carte di rotte uniche è cunsiglii di assemblea. Stu cuntenutu bonus hà u scopu di aiutà i ghjucatori à ottene u più altu gradu pussibule in u ghjocu, maximizendu a so sperienza di ghjocu.

In a nostra rivista di Armored Core VI, avemu datu un puntu di 8/10, nutendu chì mantene a meccanica core di u generu di l'azzione mech, ma introduce diverse raffinamenti è aghjurnamenti. L'avemu descrittu cum'è un ritornu benvenutu di una serie classica di mecha. Cù u Manuale di Pilot, i ghjucatori ponu sfondà ancu più in l'intricacies di u ghjocu è scopre novi strategie per superà e sfide.

Sè site interessatu à espansione a vostra cullizzioni di guida di ghjocu, pudete ancu prufittà di i prezzi scontati nantu à e guide strategiche The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Sia l'Edizione Standard è l'Edizione Collector sò attualmente dispunibili à prezzi ridotti. Cunsiderendu l'immensità di u ghjocu, avè una guida pò rinfurzà assai u vostru ghjocu è esplorazione.

Ùn mancate micca l'uppurtunità di preordine u Manuale di Pilot Armored Core VI à un prezzu scontu. Hè un cumpagnu essenziale per qualsiasi fan di u ghjocu, chì offre insights preziosi, strategie è cuntenutu bonus. Migliurate e vostre cumpetenze è assicuratevi di sfruttà a maiò parte di a vostra sperienza Armored Core VI.

