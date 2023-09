Berria presenta u Mako: una bicicletta di muntagna XC / Downcountry versatile

Berria, una marca spagnola, hà recentemente presentatu a so ultima offerta di mountain bike, u Mako. Questa piattaforma XC / maratona è downcountry presenta una scossa interna situata verticalmente in u tubu di u sediu, guidata da un ligame rocker parzialmente nascosto. Questa scelta di disignu hè simile à quella vistu nantu à mudelli recenti di Bold è Scott. U Mako incorpora ancu un sedia flexy invece di un pivot posteriore, chì furnisce 113 mm di viaghju.

A decisione di ammuccià u scossa in u quadru hè stata motivata da parechji fatturi, secondu Berria. Afirmanu chì l'integrazione aumenta a prutezzione di u scossa contr'à u fangu è a polvera è migliurà a distribuzione di massa, risultatu in una parte centrale più ligera di a bicicletta. Questu, à u turnu, cuntribuisce à una stabilità aumentata, soprattuttu à velocità più altu. Inoltre, u quadru permette di dui buttigli per mette in u triangulu principale.

U Mako hè dispunibule in duie versioni: una per XC / XCO è una per downcountry. E duie versioni sparte u stessu quadru, cù u mudellu XCO chì vanta una forchetta di viaghju di 110 mm, manubri di 760 mm, cerchi cù larghezza interna 25 o 28 mm, è pneumatici 2.25 ″. Per d 'altra banda, a versione downcountry hè dotata di una tija di sella telescopica da 125 mm, forche di corsa da 120 o 130 mm, freni a 4 pistoncini, barre da 780 mm, cerchi da 30 mm, e pneumatici da 2.35″.

Berria adopra a so fibra HM2X per a maiò parte di i mudelli, risultatu in un pesu di quadru riclamatu di 2,175 g (1,795 g senza hardware). Tuttavia, u top-end Mako BR (solu mudelli XCO) utilizeghja a so fibra di carbone UHM3X più avanzata, vantandu un pesu dichjaratu di 1,875 g (1,495 g senza hardware). U quadru presenta un appenditore UDH, fornitura per u sistema di sospensione elettronica Live Valve di FOX, è un auricolare integratu cù instradamentu di cavi internu cumpletu.

In quantu à a geometria, u Mako presenta dimensioni mudernizate cumparatu cù u so predecessore. A durata di a catena hè stata ridutta da 5 mm à 430 mm, mentre chì l'angolo di a testa hè stata ridutta di 1.7 °. A portata hè stata ancu aumentata, risultatu in una distanza di 18 mm più longa malgradu u centru posteriore più corta. L'angolo di a testa varieghja in diverse dimensioni di quadru, cù dimensioni più chjuche cù anguli più slacker. A versione DC cù forche più lunghe vanta ancu anguli di testa più lenti, altezza di stack aumentata, portata diminuita, è un interattu più longu.

L'attenzione di Berria à i dettagli si estende ancu à i cumpunenti di u cockpit. I mudelli high-end presentanu una barra è un troncu d'una sola pezza, cù lunghezze di stem variate è s'arrizza secondu u stilu di cavallu. I custruzzioni XC utilizanu un gambo cù una risata di 0 mm è 60 mm, 75 mm, o 95 mm di lunghezze di steli effettivi, mentre chì e versioni DC venenu cù lunghezze di steli di 50 mm o 75 mm, 20 mm di risalita è 780 mm di larghezza.

U Mako hè avà dispunibule per a compra, è più infurmazione pò esse truvata nantu à u situ web di Berria.

