Una donna di Texas presenta una demanda per cercà l'abortu per una gravidenza complicata

Una donna in Texas hà presentatu recentemente una demanda d'urgenza per dumandà una intervenzione di a tribunale per permette di finisce a so gravidanza. Questa hè a prima volta in quasi cinque decennii chì una donna adulta hà dumandatu à un tribunale per legalizà u so abortu. A causa vene dopu chì u Texas hà implementatu leggi strette di l'abortu in u 2022, pruibendu quasi tutti l'aborti in u statu.

A donna, Kate Cox, chì reside in Dallas, hà ricevutu nutizie devastanti a settimana passata riguardanti u so fetu. U fetu hè statu diagnosticatu cù a trisomia 18, una anormalità cromusomica chì tipicamente porta à a fatalità prima o pocu dopu à a nascita. Inoltre, u fetu hà sviluppatu parechje cumplicazioni per a salute, cumprese una hernia umbilicale, una spina torciata, un pede club, è un craniu è u core irregulari.

Cox hà digià dui figlioli, tramindui messi via cesarean. I so medichi l'anu infurmatu chì purtendu a gravidenza à termine cumpletu a mette in un risicu aumentatu per l'ipertensione gestazionale, a diabetes, complicazioni da l'anesthesia è difficultà in gravidenza futura.

Esprimendu a so frustrazione, Cox hà dichjaratu: "Saghju pruvatu à fà ciò chì hè megliu per u mo zitellu è per mè stessu, ma u statu di Texas ci face soffrenu tramindui. Aghju bisognu di finisce a mo gravidenza avà per avè a megliu chance per a mo salute è una futura gravidanza ".

A Corte Suprema di Texas hà intesu di pocu argumenti in quantu à una demanda chì sfida a lege di l'abortu di u statu in gravidenza complicata cum'è quella di Cox. A tribunale hè attualmente in cunsiderà se e pruibizioni di l'abortu s'applicanu à e gravidanze non viabili. Un ghjudice di u Contea di Travis avia statu precedentemente stabilitu chì queste liggi ùn devenu micca esse applicabili à i pazienti cun cundizioni mediche in minaccia di vita o quelli cù diagnostichi fetali letali.

A demanda di Cox cerca un ordine di restrizzione temporanea per pruibisce l'infurzazione di a pruibizione di l'abortu di u Texas contr'à ella, u so maritu è ​​u so duttore. Inoltre, a demanda richiede un ghjudiziu dichjarazione chì dice chì a prohibizione di l'abortu ùn hè micca applicata à i pazienti cun cundizione medica emergente.

Stu casu mette in risaltu a cumplessa battaglia legale chì circundava i diritti di l'abortu in Texas è suscita dumande nantu à a praticità è a fattibilità di e donne cù gravidanze complicate chì presentanu prucessi per circà l'abortu. U risultatu di sta demanda averà implicazioni significativu per e donne chì facenu circustanze simili in u statu.

