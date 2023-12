U liceu di u Texas suspende u studiente annantu à a pettinatura, accende a cuntroversia

Un liceu in Texas s'hè ritrovu in u centru di a cuntruversia annantu à a so pulitica di u codice di vestitu dopu a sospensjoni di un studiente neru per ricusatu di cambià u so acconciatura. Darryl George, un junior in Barbers Hill High School, hè statu sospesu per 13 ghjorni perchè i so capelli ùn anu micca cunfurmità cù a pulitica di a scola quandu si lascianu. Questu incidente hè l'ultimu in una staccazione di mesi trà a scola è a famiglia di George, chì crede chì u codice di vestitu hè discriminatoriu.

I lochi intrecciati di George sò stati cunsiderati per a prima volta in violazione di u codice di vestitu in Aostu, quandu era inizialmente tiratu fora di l'aula. A so famiglia sustene chì a punizione va contru à l'Attu di a Corona, una lege chì hè stata recentemente promulgata in Texas per pruibisce a discriminazione di capelli basata nantu à a razza. Tuttavia, a scola sustene chì u Crown Act ùn tratta micca a lunghezza di i capelli.

U distrittu scolasticu indipendente di Barbers Hill hà affruntatu una cuntruversia simile in 2020 quandu un altru studiente neru hè statu pruibitu di assistisce à l'avvenimenti di a scola, salvu chì ùn hà tagliatu i so lochi. U superintendente di u distrittu, Greg Poole, hà difesu a pulitica à l'epica, dicendu chì insegna à i studienti à cunfurmà è benefiziu à tutti.

A famiglia di George hà presentatu una denuncia formale à l'Agenzia di l'Educazione di u Texas è una demanda per i diritti civili federali contr'à u guvernatore di u statu, l'avucatu generale è u distrittu di a scola. Argumentanu chì u codice di vestitu ingiustamente mira à i masci neri è ùn riesce à rinfurzà a nova lege contr'à a discriminazione di i capelli.

In risposta, u distrittu di a scola hà presentatu una demanda per esse chjarificate se e so restrizioni di u codice di vestitu violanu l'Attu di a Corona. U risultatu di sta battaglia legale avarà implicazioni significativu per i futuri casi di discriminazione di capelli in Texas è potenzalmentu stabilisce un precedente per altri stati.

L'incidentu chì implica George mette in risaltu a lotta in corso contr'à a discriminazione di i capelli è suscita dumande impurtanti nantu à i limiti di e pulitiche di codice di vestiti in e scole. Mentre a lotta per l'uguaglianza in l'educazione cuntinueghja, hè cruciale per e scole è i decisori pulitichi di rivalutà e so pulitiche per assicurà chì sò ghjusti, inclusivi è liberi da ogni forma di preghjudiziu razziale.