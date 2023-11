Spietenu FAQ (FAQ)

U Cunsigliu di Tesla deve suspende Elon Musk per l'approvazione di opinioni antisemite?

Un investitore in Tesla è un espertu di gestione prominente dumandanu chì Elon Musk, u CEO di Tesla, sia sospesu da u cunsigliu di amministrazione di a cumpagnia per appruvà opinioni antisemite nantu à e social media. Jerry Braakman, presidente di First American Trust, crede chì Musk hà attraversatu una linea accunsentendu cun un postu antisemita nantu à una piattaforma populari di e social media. Braakman sustene chì u CEO di una cumpagnia publica ùn deve micca sparghje l'odiu, indipendentemente da i diritti di libertà di spressione.

Questa cuntruversia hà purtatu à i grandi marchi cum'è Disney, NBCUniversal è Warner Bros. Mentre chì queste cumpagnie ùn anu micca attribuitu direttamente a so decisione à u postu di Musk, hè statu truvatu chì alcuni di i so publicità sò stati posti vicinu à u cuntenutu antisemita nantu à a piattaforma.

Braakman suggerisce chì Musk deve esse messu in licenza per un periudu di 30 à 60 ghjorni è esse dumandatu à assistisce à a furmazione di empatia è / o a terapia. Credu chì nè a ricchezza di Musk nè a so prudenza tecnica è cummerciale scusa e so dichjarazioni, è chì u so cumpurtamentu signala un bisognu d'aiutu.

Jeffrey Sonnenfeld, decanu per i studii di dirigenza in a Yale School of Management, accunsenu chì u cunsigliu di Tesla duverebbe agisce. Sonnenfeld sustene chì Musk deve esse suspesu da u titulu di CEO è possibbilmente riassignatu cum'è capu di a tecnulugia, cù un impattu minimu nantu à u prezzu di l'azzioni di a cumpagnia.

Tuttavia, Musk hà un putere significativu in Tesla, postu chì ùn hè micca solu u CEO, ma si trova ancu in u cunsigliu di amministrazione è hè u più grande azionista individuale. Mentre chì certi azionisti è esperti dumandanu à u cunsigliu di rende u so rispunsabilità, altri esprimenu dubbi nantu à a so vuluntà è a capacità di fà cusì in modu efficace.

In ultimamente, a decisione hè di u cunsigliu di Tesla. A cuntruversia suscite dumande impurtanti nantu à e rispunsabilità di i CEO in l'imprese publicitamenti, i cunfini di a libertà di spressione, è a misura in quale i bordi duveranu intervene in l'opinioni persunali espresse da i so dirigenti.

Q: Quale hè nantu à u bordu di Tesla?

A: U cunsigliu di Tesla hè guidatu da Robyn Denholm è include James Murdoch, venture capitalist Ira Ehrenpreis, u fratellu minore di Musk, Kimbal, è Musk stessu. Musk hà una influenza sustanziale cum'è u cofundatore, CEO è u più grande azionista individuale di a cumpagnia.

Q: Perchè alcuni azionisti è esperti chjamanu a sospensjoni di Musk?

A: Credu chì Musk appruva l'opinioni antisemite nantu à e social media hè inaccettabile per u CEO di una cumpagnia publica. Argumentanu chì u so cumpurtamentu disprezza a marca di l'impresa è chì u cunsigliu duveria tene u so rispunsabilità è indirizzà e so azzioni.

Q: Cumu l'altri dirigenti di l'affari anu rispostu à a polemica?

A: Certi capi d'imprese prominenti, cum'è u miliardariu di u hedge fund Bill Ackman, sò stati cun Musk è l'anu difesu contr'à l'accusazioni di antisemitismu. In ogni casu, altri, cum'è Ross Gerber, CEO è presidente di Gerber Kawasaki, anu criticatu u cumpurtamentu di Musk è anu manifestatu preoccupazione per u so impattu nantu à a reputazione di Tesla.