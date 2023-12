Scavi archeologichi in Newport scopre ricchi artefatti storichi

Riassuntu: Un scavu archeologicu in corso in Newport, Kentucky, mette in luce nova nantu à a storia di u General James Taylor Park. A squadra di sperti è studienti chì travaglianu nantu à a scavà anu digià scupertu un pezzu di ceramica nativa americana, cunfirmendu chì a terra era abitata prima di a custruzzione di Newport Barracks à l'iniziu di u 1800. I scuperti includenu ancu ceramiche inglesi è pezzi di vetru in bottiglia, chì offrenu insights preziosi nantu à a dieta di u populu, u statu ecunomicu è i tendenzi populari di u tempu. U prugettu ùn solu approfondisce a nostra cunniscenza di u passatu di Newport, ma serve ancu cum'è una sperienza educativa trasformativa per i participanti implicati.

Mentre scavava in u situ, u studiente graduatu di l'Università di Kentucky di u Nordu Patrick Coggins hà revelatu u significatu di a caserma per a storia militare di a regione. Hà nutatu chì a caserma hà ghjucatu un rolu cintrali, cù ogni avvenimentu militare maiò in l'area di i Tri-State sia giranti intornu sia tornanu à Newport.

Per Coggins, stu scavu archeologicu hè più cà un prughjettu accademicu; hè una manera di purtà a storia viva. Scopre artefatti cum'è a ceramica nativa americana è a ceramica inglesa li dà una cunnessione tangibile cù e persone chì sò vinuti prima di noi. Coggins crede chì tali sperienze ponu fà a storia più relatable, in particulare per i prufessori di storia futura cum'è ellu stessu.

A cità di Newport ricunnosce ancu l'impurtanza di priservà u significatu storicu di u General James Taylor Park. Cum'è u futuru di u parcu hè cunsideratu, a cità vole assicurà chì a so ricca storia hè ricurdata è integrata in tutti i piani chì avanzanu.

L'escavazione archeologica in corso in Newport hè una prova di l'impurtanza di capiscenu è apprezzà u nostru passatu. Scoprendu questi artefatti, a squadra di esperti è studienti preservanu a storia di a regione è incuraghjenu una cunnessione più profonda cù u nostru patrimoniu umanu cumuni.

Leghjite più in a Storia Web: Scavi archeologichi in Newport scopre ricchi artefatti storichi