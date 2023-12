Un studiu recente realizatu da l'Istitutu Ludwig per a Prosperità Economica Compartita (LISEP) hà messu in luce nantu à e migliori è i peggiori cità in i Stati Uniti per l'individui di a classe media è di u travagliu. Contrariamente à a credenza populari, u studiu suggerisce chì e cità cù un alloghju tradiziunale inaccessibile ponu in realtà furnisce più opportunità per questa demografica.

San Jose, California, cù un prezzu mediu di a casa di più di $ 1.3 milioni, rivendica u primu postu in a lista di 50 grandi zone metropolitane analizate da LISEP. In cuntrastu forte, Fresno, California, situatu à 150 chilometri à sud-est, piglia l'ultimu postu cù un prezzu mediu di casa di circa $ 360,000. Queste classifiche ponu esse una sorpresa, postu chì San Jose hè cunnisciutu per esse unu di i mercati di l'alloghju più caru in u paese.

I circadori di LISEP anu scupertu chì, mentri cità cum'è San Jose è San Francisco anu sperimentatu tassi d'inflazione significativu dapoi u 2005, i salarii anu ancu aumentatu. Per d 'altra banda, Fresno hà vistu una crescita di 66.7% in u costu di a vita, in particulare in i prezzi di l'abitazioni, chì hà risultatu in una diminuzione di 3% in u putere di compra per u travagliadore mediu. Shockingly, u studiu revela chì quasi 60% di e famiglie di classe media è travagliadori in Fresno luttanu per risponde à i so bisogni basi.

Per acquistà una visione più profonda di l'abitabilità di e diverse regioni in i Stati Uniti, i circadori anu seguitu i cambiamenti in i prezzi di l'abitazione, i costi di l'alimentariu, e spese di cura di i zitelli è altre necessità. Anu analizatu ancu i salarii adattati per u costu di a vita è u percentualità di a pupulazione incapace d'assicurà un impiegu à tempu pienu. Cunsiderendu sti fattori in modu cullettivu, u LISEP hà u scopu di capisce a dinamica ecunomica chì impacta e pupulazioni à redditu bassu è moderatu.

I risultati di stu studiu sfidanu l'idea chì e cità caru sò intrinsecamente dannusu per l'individui di a classe media. Enfatiza a necessità per i decisori di capiscenu e caratteristiche uniche di l'economie regiunale è i so effetti nantu à i diversi gruppi di redditu. In ultimamente, apre a strada per una pulitica più rispunsevule chì affronta e sfide specifiche affrontate da l'Americani di a classe media è di u travagliu.

Mentre chì l'inflazione crescente è u mercatu di l'abitazioni in crescita in l'ultimi anni anu fattu l'acquistu di una casa sempre più difficiule per parechje persone, stu studiu offre una nova perspettiva nantu à l'accessibilità di e cità in tutta a nazione. Esorta i decisori à cunsiderà una gamma più larga di fatturi oltre i prezzi di l'abitazione quandu valutanu l'abitabilità è l'opportunità ecunomiche per l'Americani di classe media.

