T-Force presenta SSD Gen4 NVMe d'alta velocità è assequibili cù a linea G70 è G50

T-Force, a marca di ghjocu di fornitore di memoria è almacenamiento Team Group Inc., hè in missione per rivoluzionari l'esperienza di ghjocu. Oghje, T-Force hè fieru di annunzià u lanciu di a so ultima linea di SSD di ghjoculi - u G70, G70 PRO, G50 è G50 PRO. Questi SSD utilizanu l'interfaccia PCIe Gen4x4 di punta è presentanu u rinumatu controller di InnoGrit chì offre una stabilità eccezziunale.

Una caratteristica eccezziunale di i SSD T-Force G70 è G70 PRO hè a so velocità di lettura notevuli, righjunghjendu finu à 7000 MB/s. Per d 'altra banda, i SSD G50 è G50 PRO furniscenu una velocità incredibile finu à 5000 MB / s. Tutti i quattru SSD sò cuncepiti in u fattore di forma M.2 2280 è sò accumpagnati da i dissipatori di calore ultra-sottili patentati di T-Force. Inoltre, a variante G70 PRO hè dotata di un dissipatore di calore in lega d'aluminiu, chì offre à l'utilizatori ancu più opzioni di raffreddamentu.

Unu di i vantaghji chjave di a nova linea SSD di T-Force hè a so cumpatibilità cù u slot di espansione SSD PS5, assicurendu chì i ghjucatori di PC è di cunsola ponu prufittà di e capacità d'altu rendiment di questi SSD PCIe 4.0.

Dotatu di a tecnulugia di cache SLC, i SSD G70 è G50 ponu adattà à diverse esigenze di ghjocu. Intantu, i SSD G70 PRO è G50 PRO supportanu a cache DRAM è SLC, dendu à i ghjucatori opzioni versatili per migliurà a so sperienza di ghjocu.

T-Force dà priorità à a tranquillità di i so utilizatori equipendu i SSD G70, G70 PRO, G50 è G50 PRO PCIe 4.0 cù u software di monitoraghju SMART patentatu di TEAMGROUP. Stu software permette à i gamers di monitorà a salute di i so SSD è di eseguisce cunfigurazione è teste per assicurà un rendiment ottimali.

I SSD T-Force G70, G70 PRO, G50 è G50 PRO PCIe 4.0 seranu dispunibili per a compra in a tenda di l'America di u Nordu di Amazon à a fine di dicembre. Preparate à trascenderà in un novu livellu di prestazioni di ghjocu cù l'ultima linea SSD di T-Force.

FAQ

Q: Ciò chì distingue i SSD T-Force G70 è G70 PRO?

A: I SSD T-Force G70 è G70 PRO offrenu velocità di lettura finu à 7000 MB/s, chì li facenu ideali per i gamers chì esigenu un almacenamentu d'altu rendiment.

Q: Chì opzioni di raffreddamentu sò dispunibili per i SSD T-Force?

A: Tutti i SSD in a linea G70 è G50 venenu cù dissipatori di calore di grafene ultra-sottili. A variante G70 PRO presenta ancu un dissipatore di calore in lega d'aluminiu per un rinfrescante supplementu.

Q: Puderaghju aduprà sti SSD cù a mo PlayStation 5?

A: Iè, i SSD T-Force sò cumpatibili cù u slot di espansione SSD PS5, chì permette à i gamers di cunsola di prufittà di e so capacità d'alta velocità.

Q: Cumu possu monitorà a salute di u mo SSD T-Force?

A: T-Force furnisce u so software di monitoraghju SMART patentatu, chì permette à l'utilizatori di seguità a salute di i so SSD è eseguisce facilmente e prucedure di cunfigurazione è di prova necessarie.