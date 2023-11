T-FORCE presenta Novi SSD di Gaming cù Performance Enhanced and Cooling Solutions

T-FORCE, una marca di ghjocu rinumata sottu Team Group Inc., hà recentemente lanciatu a so ultima linea di SSD di ghjoculi, chì offre una sperienza di ghjocu elevata à i dilettanti. I novi SSD, à dì u T-FORCE G70, G70 PRO, G50 è G50 PRO, portanu funzioni è tecnulugia avanzate per rinfurzà a stabilità è u rendiment.

Utilizendu l'interfaccia PCIe Gen 4 × 4, questi SSD incorporanu u controller di InnoGrit, assicurendu una stabilità robusta durante sessioni di ghjocu intensive. Fornitu cù dissipatori di calore di graphene ultra-thin, tutti i quattru SSD sò dispunibuli in u popular factor M.2-2280. I dissipatori di calore di grafene dissipanu in modu efficiente u calore, mantenendu un rendimentu ottimale durante e sessioni di ghjocu estese.

In particulare, a variante G70 PRO presenta ancu un dissipatore di calore in lega d'aluminiu supplementu per l'utilizatori chì cercanu soluzioni di raffreddamentu alternative. Stu modulu di raffreddamentu unicu hè cumpatibile cù u slot di espansione PS5 SSD, chì offre flessibilità per i gamers di PC è di cunsola chì cercanu un rendimentu eccezziunale.

I SSD T-FORCE G70 è G70 PRO offrenu una velocità di lettura impressiunanti finu à 7000 MB/s, furnisce tempi di carica rapidi è esperienze in-game senza soluzione di continuità. In listessu modu, i SSD G50 è G50 PRO ghjunghjenu una velocità di finu à 5000 MB/s, assicurendu un gameplay fluidu è un trasferimentu rapidu di dati.

Per risponde à diverse preferenze di l'utilizatori, i SSD T-FORCE G70 è G50 supportanu a tecnulugia di cache SLC. Inoltre, e versioni PRO di questi SSD offrenu caching DRAM è SLC, offrendu una soluzione di caching persunalizabile chì maximizeghja u rendiment.

Tutti i quattru SSD M.2 2280 presentanu cuntrolli InnoGrit, chì guarantisci stabilità è affidabilità per i gamers chì esigenu un ghjocu senza interruzzione.

Inoltre, T-FORCE hà equipatu questi novi SSD di ghjocu cù u so software di monitoraghju SMART patentatu. Stu software permette à l'utilizatori di monitorà a salute di i so SSD, di fà una cunfigurazione faciule, è di fà teste per valutà a qualità è u rendiment di i so dispositi di almacenamento.

I SSD T-FORCE G70, G70 PRO, G50 è G50 PRO PCIe 4.0 sò previsti per esse dispunibili nantu à a tenda di l'America di u Nordu di Amazon à a fine di dicembre. Per più infurmazione nantu à a dispunibilità è i prezzi, visitate u situ ufficiale di Team Group è seguite i so canali di e social media.

Spietenu FAQ (FAQ)

1. Chì fattore di forma venenu i novi SSD di ghjocu T-FORCE?

I novi SSD di ghjocu T-FORCE venenu in u fattore di forma M.2-2280.

2. Chì soluzioni di rinfrescamentu sò offerte cù u SSD T-FORCE G70 PRO ?

U SSD T-FORCE G70 PRO include sia dissipatori di calore in grafene ultra-sottili è un dissipatore di calore in lega d'aluminiu per un rendimentu di raffreddamentu rinfurzatu.

3. Chì sò e velocità di lettura di i SSD T-FORCE G70 è G50 ?

U SSD T-FORCE G70 vanta una velocità di lettura finu à 7000 MB/s, mentre chì u SSD G50 raggiunge una velocità di 5000 MB/s.

4. I SSD T-FORCE G70 è G50 supportanu a tecnulugia di cache SLC ?

Iè, i SSD T-FORCE G70 è G50 supportanu a tecnulugia di cache SLC per un rendimentu migliuratu.

5. Cumu possu monitorà a salute di u mo SSD di ghjocu T-FORCE?

T-FORCE hà sviluppatu u so software di monitoraghju SMART patentatu, chì permette à l'utilizatori di monitorà a salute di i so SSD è di fà teste di rendiment.