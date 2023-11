Megabeds recentemente scuperti in u Mediterraniu mettenu in luce l'antichi eruzioni di supervulcani

I scientisti anu fattu una scuperta rimarchevule in u fondu di u Mari Mediterraniu, scoprendu enormi "megabeds" chì furniscenu evidenza di l'erupzioni antichi supervulcani. Questi megabeds, grandi dipositi sottumarini risultatu da avvenimenti catastròfichi cum'è eruzioni vulcaniche, indicanu un ciculu recurrente di avvenimenti estremi chì sò accaduti ogni 10,000 15,000 à XNUMX XNUMX anni in a regione.

L'esplorazione hè stata fatta vicinu à a costa d'Italia in u Mari Tirrenu, vicinu à un vulcanu sott'acqua sustanziale. Investigazioni precedenti chì utilizanu nuclei di sedimentu è imaghjini anu revelatu indizi nantu à strutture nascoste sottu l'oceanu. Tuttavia, a risoluzione di l'imaghjini previ era troppu bassu per identificà i megabeds chjaramente. Per affruntà sta limitazione, l'autore di studiu principale Derek Sawyer, un prufissore assuciatu di scienze di a Terra in l'Università Statale di l'Ohio, è a so squadra sò tornati à u situ cù u scopu di ottene l'imaghjini di più alta risoluzione di i strati di sedimentu.

In u so studiu publicatu in a rivista Geology u 10 d'aostu, i circadori anu captu cù successu l'imaghjini detallati chì revelanu una sequenza di quattru megabeds distinti. Ogni megabed variava in grossu da 33 à 82 piedi (10 à 25 metri) è era siparatu da strati distinti di sedimenti. I campioni di core raccolti da u situ cunfirmanu chì i megabeds sò custituiti da materiale vulcanicu.

Esaminendu l'attività vulcanica cunnisciuta in a zona, i scientisti anu pussutu traccia l'urighjini di i megabeds. A regione hè carattarizata da una attività vulcanica significativa, cumpresu u supervulcanu Campi Flegrei. U megabed più anticu, furmatu circa 40,000 anni fà, hè risultatu da una massiccia eruzzione originata da Campi Flegrei, chì hè cunsiderata una di e più grande eruzioni cunnisciute in a storia di a Terra.

A squadra ipotesi chì u sicondu megabed era ancu un pruduttu di a listessa eruzione, postu chì a capa chì separa i dui hè solu 3.2 piedi (1 metru) di grossu, chì indica un intervallu di tempu relativamente curtu trà i dui avvenimenti. Inoltre, suggerenu chì u megabed di 18,000 anni emerge dopu à a supereruzione di Campi Flegrei di Tufa Gialla Napulitana, chì hè accaduta circa 15,000 anni fà. U megabed più ghjovanu, invece, hè statu dipositu da una eruzione menu energica à Campi Flegrei.

Queste scuperte mette in luce nantu à u mudellu recurrente di l'attività vulcanica in a regione, chì si trova circa ogni 10,000 à 15,000 anni. Tuttavia, i circadori sò travagliendu per raffinà e date di l'eruzione per acquistà una cunniscenza più precisa di stu ciculu è valutà i risichi potenziali in u futuru.

L'implicazioni di sta scuperta sò significativu, cuntribuiscenu à una megliu comprensione di i periculi vulcanici in a zona. Studiendu l'eruzioni passate è i so mudelli, i scientisti ponu capisce i risichi putenziali di questi vulcani. Cù l'attività vulcanica cuntinua è u potenziale imminente per un'altra eruzione, sta ricerca serve cum'è un fundamentu cruciale per u monitoraghju è u sviluppu di strategie per mitigà futuri avvenimenti vulcanici.

Spietenu FAQ (FAQ)

Q: Chì sò i megabeds in relazione à l'eruzioni vulcaniche ?

A: Megabeds sò enormi dipositi sottumarini chì si formanu in bacini marini per via di avvenimenti catastròfichi cum'è eruzioni vulcaniche.

Q: Induve sò stati scuperti i megabeds?

A: I megabeds sò stati truvati in u fondu di u Mari Tirrenu, vicinu à a costa d'Italia, vicinu à un grande vulcanu sottumarinu.

Q: Quanti anni sò i megabeds?

A: U megabed più anticu hè di circa 40,000 anni, seguitu da unu à 32,000 anni, un altru à 18,000 anni, è u più chjucu à circa 8,000 anni.

Q: Chì supervulcanu hè rispunsevuli di l'eruzzioni chì furmò i megabeds ?

A: U supervulcanu Campi Flegrei, chì si trova in a regione, hè pensatu chì hè stata rispunsevuli di sti erupzioni.

Q: Quantu spessu accadenu sti eruzioni vulcaniche ?

A: L'eruzzioni parenu traspirari ogni 10,000 15,000 à XNUMX XNUMX anni, ancu s'è i scientisti sò travagliendu per raffinà sti stimi per una cunniscenza più precisa di u ciculu è i risichi futuri potenziali.