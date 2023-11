Nintendo rilascia una piccula ma significativa aghjurnazione per Super Mario Bros. Wonder

Nintendo hè stata in un rollu in 2023, micca solu cù i so novi ghjochi è u cuntenutu scaricabile, ma ancu cù l'aghjurnamenti coerenti à i so tituli esistenti. Un tali ghjocu chì hà ricivutu recentemente un aghjurnamentu degne di nota hè Super Mario Bros Wonder.

In l'ultima aghjurnazione, chì porta u ghjocu à a versione 1.0.1, Nintendo si concentrava principarmenti nantu à a riparazione di bug. Mentre l'aghjurnamentu stessu pò esse chjucu in dimensione, porta miglioramenti significativi chì aumentanu l'esperienza di ghjocu generale per i ghjucatori.

Un cambiamentu notevuli introduttu in l'aghjurnamentu hè ligatu à u sistema di punti di u core di u ghjocu. Avà, quandu i ghjucatori selezziunate "Restart" o "Exit Course", i so punti seranu tornati à u statu precedente prima di entre in u corsu. Stu cambiamentu aghjusta una strata di equità è strategia à u ghjocu, chì permette à i ghjucatori di piglià decisioni più infurmate nantu à u so prugressu.

Inoltre, Nintendo hà fattu aghjunte è aghjustamenti à a sezione di crediti di u persunale di u ghjocu. Stu cambiamentu ricunnosce i cuntributi di a squadra di sviluppu più precisamente, assicurendu chì tutti sò bè ​​ricunnisciuti per u so travagliu duru.

In generale, l'aghjurnamentu risolve parechji prublemi chì i ghjucatori anu scontru mentre ghjucanu Super Mario Bros Wonder. Migliurendu è perfeccionendu constantemente i so ghjochi, Nintendo dimostra u so impegnu à furnisce a megliu sperienza di ghjocu pussibule per i so fan fideli.

