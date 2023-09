L'Antica Storia di Springtails: I Primi Animali à Sviluppà Proteini Antifreeze

In u mondu anticu, più di 400 milioni d'anni fà, a Terra era dramaticamente diversa. I mari sbulicanu di vita, mentre chì nantu à a terra, nunda s'agitava. Questu era a fine di u periodu Ordovicium quandu u globu era caldu è umitu. In ogni casu, pocu dopu, e massi di a terra cuminciaru à congelate, è una calotta di ghiaccio hà cuminciatu à sparghje, turnendu l'acque una volta calde fresche è inospitali. Questu hà risultatu in a seconda peor estinzione di massa in a storia, sguassendu a mità di tutta a vita.

Notevolmente, una criatura chjuca chjamata Springtail era una di e pochi spezie chì sopravvive. Springtails sò animali simili à l'insetti chì anu sviluppatu una strategia unica per cumbatte u friddu. E so cellule cuminciaru à pruduce proteine ​​​​chì li prutegevanu da a congelazione. Ricerche recenti da l'Università di Aarhus è l'Università di Queen's in Canada anu dimustratu chì u springtail puderia esse u primu animale à sviluppà proteine ​​​​antifreeze, evoluzione assai prima di ciò chì si pensava prima.

Springtails sò chjuchi, cù a più grande spezie chì misura solu sei millimetri di lunghezza. Hanu una coda distintamente forcata, o furcula, chì ponu liberà per saltà in l'aria per a difesa. Mentre s'assumiglia à l'insetti, anu daveru u so propiu ramu nantu à l'arbulu evoluzione. Ci sò più di 9,000 XNUMX spezie diverse di springtails, è ponu esse truvati quasi in ogni locu, cumpresi i giardini, chì vivenu in i strati superiori di a terra o di foglie caduti.

Martin Holmstrup, un prufissore à l'Università di Aarhus, hà studiatu i springtails in u so laboratoriu. Mantene in i piatti Petri, osserva u so cumpurtamentu è cunduce esperimenti per capiscenu e so adattazioni uniche. I campioni di questi springtails sò stati mandati à i culleghi in Canada, chì anu realizatu esperimenti moleculari per determinà quandu l'animali anu sviluppatu prima proteini antifreeze.

Per mezu di a sequenza di l'ADN è di i calculi, i circadori anu truvatu chì i springtails anu sviluppatu proteine ​​​​antifreeze durante u periodu Ordovician, assai prima di l'altri animali. Sta scuperta mette in luce l'evoluzione iniziale di i miccanismi antifreeze in u mondu animali. Hè ancu pussibule chì e piante è i microorganismi anu sviluppatu miccanismi simili ancu prima.

Springtails ùn sò micca difficiuli di truvà; ponu esse scupertu in u vostru giardinu. Pigliendu una manciata di terra o fogliame è utilizendu un crivellu cù una lampa regulabile è una tavola, pudete scopre sti criaturi fascinanti è antichi. Capisce l'adattazioni uniche di i springtails ùn hè micca solu intrigante in sè stessu, ma ancu cuntribuisce à a nostra cunniscenza di a storia di a vita nantu à a Terra.

Fonti:

- Università di Aarhus

- Queen's University in Canada