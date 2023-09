I castori chì cuntribuiscenu à a produzzione di gas di serra in l'Articu, u studiu trova

Un novu studiu realizatu da circadori in l'Università di Alaska Fairbanks (UAF) hà identificatu i castori chì anu un rolu crescente in a produzzione di gasi di serra in l'Articu. Publicatu in a rivista Environmental Research Letters, u studiu liga a prisenza di castori in a regione à l'aumentu di i livelli di emissioni di gas metanu.

Tradizionalmente truvati in i zoni boscati, i castori sò avà culunizzanu e regioni di tundra in l'Alaska occidentali è sittintriunali. Sta culunizazione hà implicazioni scientifiche significativu è hè vistu cum'è un sviluppu radicali da e cumunità in questi spazii.

U squadra di ricerca di l'UAF, guidata da u prufissore Ken Tape, affirmeghja chì u so studiu hè u primu à ligà cunvintamenti novi stagni di castori à un aumentu di l'emissioni di gas metanu. Sta scuperta hè significativa per u putente effettu serra di u metanu, chì hè apprussimatamente 25 volte più putente di u diossidu di carbonu in trappula u calore in l'atmosfera di a terra. U metanu hè rispunsevuli di circa 20% di l'emissioni di gas di serra glubale, secondu l'Agenzia di Proteczione Ambientale di i Stati Uniti.

I circadori anu focu annantu à una zona di circa 166 chilometri quadrati in u bacinu di u fiume Noatak in u norduvestu di l'Alaska. Anu utilizatu l'imaghjini da u spaziu, in particulare da u prugramma di Esperimentu di Vulnerabilità Articu-Boreale di l'Amministrazione Naziunale di l'Aeronautica è Spaziale, per capisce megliu l'impattu di i castori nantu à u paisaghju. Cartografiandu più di 10,000 stagni di castori in l'Articu di l'Alaska, u squadra di ricerca hà sappiutu correlate a presenza di stagni di castori cù i punti caldi di metanu.

E dighe di castori, una marca di a spezia, causanu inundazioni chì inundanu a vegetazione è trasformanu i corsi di l'Articu in stagni. Questi stagni di castori è a vegetazione inundata circundante diventanu ambienti privati ​​​​d'ossigenu cù sedimentu organicu riccu. Quandu stu materiale decade, libera gasu metanu.

I circadori anu impiegatu a tecnulugia di l'imaghjini iperspettrali in l'aria per a mappatura di metanu. Stu prucessu d'imaghjini avanzatu cattura dati da un centu di bande diverse in u spettru elettromagneticu, chì permette l'identificazione di metanu è altri gasi.

I co-autori di u studiu includenu Benjamin Jones, un prufessore assistente di ricerca à l'Istitutu UAF di Ingegneria di u Nordu, cù un gruppu di u serviziu di u Parcu Naziunale è u laboratoriu di propulsione di a NASA.

Stu studiu aghjunghje à a nostra cunniscenza di a relazione cumplessa trà e spezie è u cambiamentu climaticu. Siccomu i castori cuntinueghjanu à allargà a so gamma in l'Articu, più ricerche seranu necessarie per valutà l'impatti à longu andà di a so presenza nantu à l'emissioni di gasi di serra.

Fonti:

- Università di Alaska Fairbanks (UAF)

- Agenzia di Proteczione Ambientale di i Stati Uniti