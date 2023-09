SteelSeries dévoile un superbe casque sans fil Nova 7 blanc

SteelSeries hà annunziatu recentemente a liberazione di una nova versione bianca di u so auriculare wireless Nova 7 assai acclamato. Cunnisciuta per a so qualità eccezziunale, a linea di cuffie Nova hà sempre furnitu prestazioni eccezziunali.

L'auriculare biancu Nova 7, rivelatu u 12 di settembre di u 2023, hà catturatu l'attenzione cù u so stupente appellu esteticu. Questa nova aghjunta cumplementa e varianti nere liberate prima di l'auriculare Nova 7, creendu un aspettu più coesivu per i gamers chì utilizanu console Xbox Series S o PS5.

Disponibile in duie varianti, u Nova 7X per i ghjucatori Xbox è u Nova 7P per i dilettanti di PS5, sti cuffie wireless ùn sò micca limitati à i ghjochi di cunsola. Sò cumpatibili ancu cù i PC, facendu l'opzioni versatili per i gamers in diverse piattaforme.

SteelSeries hà mandatu campioni di l'auriculare Nova 7 biancu, chì permette à i testatori di valutà a qualità è l'esperienza in prima persona. Comparatu à l'auriculare Arctis 7 precedente, u Nova 7X biancu mostrava un culore biancu più vibrante, catturà immediatamente l'ochju.

Ciò chì rende u Nova 7 ancu più desideratu hè a so cumpatibilità cù l'Arctis Nova Booster Packs. Questi pacchetti offrenu una gamma di culori per a fascia di l'occhiale di sci è i tag di parlante, chì permettenu à l'utilizatori di persunalizà è persunalizà e so cuffie secondu e so preferenze.

L'auriculare Arctis Nova 7 biancu hè avà dispunibule per cumprà in Amazon è u situ web SteelSeries in varianti Xbox è PlayStation. Sia chì site un gamer di cunsola o utilizate un PC, questu auriculare hè un aghjurnamentu valevule è un aghjuntu elegante à qualsiasi setup di ghjocu.

Fonti:

- Dylan Horetski nantu à Dexerto (2023-09-12)

- U situ di SteelSeries