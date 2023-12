Un novu studiu trova tassi variati di ammissioni di trattamentu di marijuana in diversi Stati

Un studiu recente realizatu da l'Amministrazione di l'Abusu di Sustanze è di i Servizii di Salute Mentale (SAMHSA) hà revelatu chì ci sò differenzi significativi in ​​i tassi di ammissioni di trattamentu di marijuana trà i diversi stati. Cuntrariu di i timori espressi da i critichi, u studiu mostra chì i stati induve a vendita di cannabis resta illegale anu tassi più alti di ammissioni di trattamentu per a droga.

I dati, chì copre l'annu 2021 è includenu quasi 1.5 milioni di ammissioni in strutture licenziate da u statu, indicanu chì a marijuana o l'hashish era a sustanza primaria chì porta à l'admissioni di trattamentu in u 10.2 per centu di i casi. Questu pone a marijuana cum'è a quarta sustanza più cumuna dopu l'alcohol, l'eroina è a metamfetamina.

Curiosamente, u studiu dimustra ancu chì i stati cù i più alti tassi di ammissioni di trattamentu di marijuana per capita ùn avianu micca legalizatu a vendita di cannabis recreativa à l'iniziu di u 2021. Mentre chì alcuni di sti stati permettenu l'usu di marijuana medica, nimu hà avutu vendite recreative legale finu à l'anni successivi.

Per d 'altra banda, i stati cù i tassi più bassi di ammissioni principalmente per a marijuana sò stati trovati chì anu legalizatu a cannabis recreativa o medica. New Hampshire, Novu Messicu è Virginia Occidentale anu avutu i tassi più bassi di ammissioni di trattamentu di marijuana, cù solu 2 à 4 ammissioni per 100,000 residenti.

Hè impurtante di nutà chì i risultati di u studiu ponu esse influenzati da diversi fattori oltre a legalità di a cannabis. U studiu mette in risaltu chì i riferimenti per u trattamentu pò esse affettati da altre variàbili, cum'è u sistema di ghjustizia penale, chì riferisce un numeru significativu di individui à i prugrammi di trattamentu.

Ancu se u studiu mostra un calatu di l'admissioni per u trattamentu di cannabis in 2021, l'autori di u studiu manifestanu preoccupazione per i fattori di risichi crescente per l'usu problematicu di marijuana. Recomandenu chì i medichi di l'assistenza primaria è i prufessiunali di a salute ghjucanu un rolu più grande in a ricunniscenza di u disordine di l'usu di cannabis è a riferimentu di l'individui à u trattamentu.

In generale, stu studiu enfatiza a necessità di ricerca è analisi cumpleta per capisce a relazione cumplessa trà a legalizazione di marijuana, l'admissioni di trattamentu è u disordine di l'usu di sustanzi.

