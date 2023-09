I ghjucatori di Starfield mostranu e so cumpetenze creative ricreendu facce famose

I ghjucatori di Starfield anu dimustratu chì sò un gruppu di talentu è creativo, dimustrà e so cumpetenze utilizendu u robustu creatore di caratteri di u ghjocu per ricreà una varietà di facce famose. Da l'attori iconichi à i caratteri di ficzioni amati, a cumunità hà sparte e so creazioni impressiunanti nantu à e social media.

Un utilizatore di Reddit, strider390, hà publicatu una screenshot di u so caratteru chì s'assumiglia à Willem Dafoe, cù a didascalia, "Sapete, sò qualcosa di un industriale stessu", in riferimentu à u famosu meme di Spider-Man. Un altru attore, SoullessVoid, hà decisu di ricreà u legendariu David Bowie cum'è a so persona Starman. CheesyWales hè ancu andatu finu à a creazione di Todd Howard, u capu di sviluppu di Bethesda, u studiu daretu à Starfield.

Ispirati da i filmi è i prugrammi TV, i ghjucatori anu ancu ricreatu caratteri cum'è Mike Ehrmantraut da Breaking Bad and Better Call Saul, Tony Soprano da The Sopranos, è Shrek è Lord Farquaad da a franchise Shrek. Queste interpretazioni divertenti è spessu terrificanti mostranu l'attenzione di u ghjucatore à i dettagli è a creatività.

I ghjucatori ùn anu micca solu ricreatu facce famose, ma anu ancu ingaghjatu in a ricreazione di l'artigiani spaziali iconichi di franchises populari cum'è Star Wars è Star Trek utilizendu u creatore di navi di Starfield. U ghjocu include ancu alcuni ova di Pasqua integrati, unu di i quali si riferisce à a citazione più famosa di Starfield.

Starfield hà digià fattu ondate in l'industria di u ghjocu, in cima à i charts di vendita ancu prima di u so lanciu ufficiale. U capu di Xbox Phil Spencer hà revelatu chì più di un milione di ghjucatori eranu attivamente impegnati in u ghjocu in a so data di liberazione di settembre 6th.

Mentre i ghjucatori cuntinueghjanu à spiegà u vastu universu di Starfield, storii è creazioni più eccitanti sò sicuru chì emergeranu. Cù e so missioni di rolu espansive è u sistema di cummattimentu piacevule, Starfield hà captivatu i ghjucatori è dimustratu difficiule di resiste.

Fonte: IGN Review (puntu: 7/10) da Ryan Dinsdale.