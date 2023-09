Starfield: Cumu migliurà a prestazione FPS in PC cù GPU Nvidia

Starfield, u ghjocu assai attesu da u sviluppatore Bethesda, hà pigliatu a cumunità di i video games per tempesta. Cù u so mondu massivu è e cità dettagliate, ùn hè micca maravigghiusu chì i ghjucatori sò entusiasmati di tuffà in stu RPG di sci-fi. Tuttavia, certi attori anu manifestatu preoccupazione per u rendiment di u ghjocu, in particulare in PC cù GPU Nvidia.

Per automaticamente, Starfield nantu à Xbox Series X | S funziona à 30 frames per seconda, chì pò esse deludente per i ghjucatori chì preferanu un ghjocu più fluidu. In u PC, ottene una stabile 60fps pò esse inconsistente à u mumentu.

Fortunatamente, una guida sparta da un utilizatore Nexusmods chjamatu Okhayko offre una suluzione potenziale. A guida suggerisce l'attivazione di a tecnulugia PCI Express chjamata Resizable BAR (Registru di Indirizzu di Base) per i pruprietarii di Nvidia. Sta tecnulugia permette à u CPU di accede à a memoria di a GPU in modu più efficau, chì potenzialmente risultatu in un rendimentu migliuratu.

Per attivà Resizable BAR, l'utilizatori di Nvidia anu da scaricà u Nvidia Profile Inspector è fà i seguenti cambiamenti in u software:

1. Selezziunà Starfield in u menù drop-down di prufilu.

2. Navigate à a rùbbrica 5.

3. Stabbilisce a funzione rBAR à attivatu.

4. Set l'opzioni rBAR à 0x00000001.

5. Set u limitu di taglia rBAR à 0x0000000040000000.

6. Hit "Apply Changes" in cima à diritta.

L'implementazione di sti cambiamenti pò furnisce un impulso à u rendiment di u ghjocu, in particulare per i ghjucatori cù GPU RTX 30-Series. Hè da nutà chì Nvidia hè previstu di liberà l'aghjurnamenti di i driver in un futuru vicinu per ottimisà u ghjocu Starfield.

Per avà, sta guida offre una soluzione potenziale per i ghjucatori chì cercanu una sperienza stabile di 60fps. Cume u ghjocu cuntinueghja à evoluzione è l'aghjurnamenti sò liberati, hè prubabile chì u rendiment migliurà ancu più.

Starfield hè dispunibule avà per PC è Xbox Series X|S, è pò esse ghjucatu senza costu supplementu per l'abbonati Xbox Game Pass.

