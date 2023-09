Starfield riceve elogi da u co-creatore di God of War David Jaffe

Starfield, u ghjocu assai attesu di Bethesda, hà ricevutu grandi elogi da i gamers è l'internu di l'industria. Una di e figure notevuli chì venenu avanti cù a so admirazione per u ghjocu hè David Jaffe, co-creatore di a serie God of War.

Emil Pagliarulo, u direttore di designu è scrittore di Starfield, hà spressu u so stupitu di i cumenti pusitivi di Jaffe. Pagliarulo hà pigliatu à Twitter per sparte i so pinsamenti, dicendu: "Avè chì i fan godenu u vostru travagliu hè, ovviamente, incredibile. Avè i so cumpagni di sviluppatori - in particulare quelli chì cunnosci è rispettu - divertisce cù u vostru ghjocu hè un altru livellu di stupente ".

Jaffe, cunnisciutu per u so travagliu in i Santa Monica Studios è a co-creazione di i franchises God of War è Twisted Metal, acclamati da a critica, ùn hà micca ritenutu u so elogiu per Starfield. In fatti, hè andatu finu à chjamà u so ghjocu preferitu di un ghjucatore di tutti i tempi. I so social media è i posti di YouTube sò largamente dedicati à u ghjocu da u so lanciu, mettendu in risaltu a so scrittura eccezziunale.

Starfield hà guadagnatu una attenzione significativa da a so liberazione, cù numeri di ghjucatori impressiunanti per currispondenu. U ghjocu hà righjuntu 1 milione di ghjucatori simultanei in u ghjornu di u lanciu, è da u 7 di settembre, hà accumulatu una basa di ghjucatori di 6 milioni. Questi numeri servenu com'è un testimoniu di l'eccitazione è l'anticipazione chì circundanu u titulu.

Siccomu l'accolta pusitiva cuntinueghja à versà per Starfield, Bethesda è u squadra di sviluppu ponu fieru di u so successu. U mondu immersivu di u ghjocu, a narrazione captivante è u ghjocu solidu anu catturatu u cori di i ghjucatori è di i prufessiunali di l'industria.

Definizione:

- Starfield: Un ghjocu assai attesu sviluppatu da Bethesda.

- David Jaffe: Co-creatore di a serie God of War è veteranu di l'industria.

– Emil Pagliarulo : Directeur du design et écrivain de Starfield.

- Bethesda: Un rinumatu sviluppatore è editore di video games.

Fonti:

– Nimu.