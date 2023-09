Starfield Breaking the Bank Quest Guide: A Stealthy Heist and Intrigue

In l'universu sprawling di Starfield, i ghjucatori anu l'uppurtunità di unisce à a fazione Crimson Fleet è imbarcate in diverse missioni chì testanu e so cumpetenze furtive è infiltrative. Una di queste ricerche hè "Breaking the Bank", chì implica un furtu audace è una rete di intriga.

A ricerca principia dopu avè ricivutu u cumandante UC Kibwe è riceve a vostra missione da a flotta Crimson. Per prucede, i ghjucatori anu da viaghjà à a Sirena di e Stelle in u sistema Aranae IV è scuntrà cù Rokov, un anticu membru di a flotta Crimson.

Una volta à bordu di u starliner, i ghjucatori si metteranu in una conversazione cù Rokov, chì revela chì u pianu implica arrubà da a nave, ma cù una torsione. In cambiu d'assistenza, Rokov dumanda aiutu per esse accettatu torna in a flotta Crimson. U passu iniziale hè di assistisce à un avvenimentu di gala nantu à u starliner è di cullà infurmazioni nantu à un omu chjamatu Larry Dumbrosky.

Per evità di attivà u sistema di rilevazione di minacce di a nave, i ghjucatori anu da evità di tumbà qualcunu durante l'avvenimentu. Parlendu cù diversi patroni furnisce infurmazioni cruciali nantu à l'attività di Dumbrosky è a so cunnessione cù qualchissia chjamata Klaudia Twist. Confronting Klaudia revela più nantu à u so schema è porta i ghjucatori à Gabriel Vera, una altra figura impurtante in u pianu.

Per avè accessu à u Purser's Safe è ottene u Premiu Salvatore di a Terra, i ghjucatori devenu acquistà una ID è persuade Sheila, un NPC, per furnisce. Cù u premiu assicuratu, i ghjucatori aghjurnanu Rokov nantu à u so prugressu, chì poi suggerisce a necessità di più evidenza contru Dumbrosky. Questu porta à u pianu di isolà Gabriel Vera è di fà parlà.

Navighendu à u Deck di Ingegneria, i ghjucatori cunvincenu u Chief Engineer Sandin per dà accessu à l'area di Supportu Vita. Per disattivà l'accessu à u supportu di vita, creanu una emergenza in tutta a nave è procedenu à interrogà Gabriel Vera per infurmazione vitale. I ghjucatori ponu sceglie di rapprisintà o Crimson Fleet o UC SysDef durante u dialogu, secondu a so fazione preferita.

In ultimamente, a ricerca offre scelte è sfide, incuraghjendu i ghjucatori à esercità e so cumpetenze furtive, raccoglie evidenza, è piglià decisioni cruciali chì impactanu a so lealtà cù a Crimson Fleet è UC SysDef.

