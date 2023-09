A Reception di Starfield: Una sperienza d'amore o d'odiu

Starfield, u ghjocu assai attesu di Bethesda, hè stata accolta cun una ricezione mista da i gamers. Certi sò assolutamente innamurati di u ghjocu, elogiandu a so vasta scala è l'attenzione à i dettagli. Altri, però, anu manifestatu delusione, in particulare in quantu à u viaghju veloce di u ghjocu, i schermi di carica è a freccia di frame.

Unu di i punti principali di cuntesa hè stata a freccia di frames di u ghjocu. Prima di a so liberazione, Bethesda hà cunfirmatu chì Starfield correrà à 30fps chjusi. Mentre chì sta decisione era attesa datu l'ampiezza massiva di u ghjocu, hà lasciatu parechji fan chì bramavanu un Modu di Prestazione 60fps, chì hè diventatu a norma per i versioni muderni.

Digital Foundry, un gruppu di analisi di ghjocu prominente, hà decisu di sfondà in a pussibilità di eseguisce Starfield à 60fps nantu à a Xbox Series X. Custruianu una cunsola persunalizata cù l'AMD 4800S Desktop Kit è rimpiazzatu a GPU cù u RX 6700. Cù FSR 2 attivatu. è senza scala di risoluzione dinamica, sò stati capaci di ottene 60fps in ambienti chjusi. In ogni casu, a maiò parte di u ghjocu era sempre in 30-40fps stabile.

Quandu a risoluzione hè stata abbassata à 1440p, cumminendu a Xbox Series S, u ghjocu hà funzionatu à 40fps stabile cù spikes occasionali à 60fps. Questu hà purtatu Digital Foundry à suggerisce chì Bethesda puderia potenzialmente liberà un modu 40fps per i ghjucatori cù schermi 120Hz, in particulare quelli cù schermi Variable Refresh Rate (VRR).

Mentre questi risultati sò intriganti, hè impurtante nutà chì Starfield hè attualmente chjusu à 30fps. In ogni casu, hè interessante per vede chì u ghjocu hà u putenziale di ottene ritmi di quadru più altu cù certi aghjustamenti.

In generale, a ricezione à Starfield hè stata polarizante. Sia chì i ghjucatori l'amaranu o l'odianu, ùn si negà l'anticipazione è l'hype chì circundanu sta nova versione ambiziosa.

Definizione:

- Frequenza di fotogrammi: U numeru di fotogrammi per secondu affissatu nantu à una schermu. I ritmi di fotogrammi più elevati risultanu in un muvimentu più fluidu in i video games.

- Modu di Rendimentu: Un modu in i video games chì dà priorità à e frequenze di fotogrammi più altu nantu à a fideltà grafica.

- Ambienti chjusi: Zone in u ghjocu chì sò più chjuche in scala è più cuntenute.

- Frequenza di rinfrescante variabile (VRR): Una funzione chì permette à a visualizazione di sincronizà cù a carta grafica, chì risulta in un ghjocu più fluidu.

