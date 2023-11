Star Wars Jedi: Survivor: Un ghjocu must-have avà in vendita

Cù a stagione di shopping Black Friday in piena evoluzione, i gamers sò in un trattatu. Star Wars Jedi: Survivor hè avà dispunibule à un prezzu significativamente scontu di solu $ 25 in magazzini selezionati.

L'amatori di u ghjocu ponu truvà stu affare incredibile in GameStop, induve u ghjocu hè offertu per $ 30 in PS5. Ma quì hè a cattura: se sceglite di piglià u ghjocu in a tenda, riceverete un scontu supplementu di $ 5, purtendu u prezzu tutale à solu $ 25. Questu hè u prezzu più bassu chì avemu vistu per Star Wars Jedi: Survivor finu à a data, facendu un'offerta irresistibile chì hè $ 10 più prezzu di ciò chì Best Buy è Target anu attualmente listatu.

Mentre chì questu affare hè esclusivu à a versione PlayStation 5, i pruprietarii di Xbox Series X è S ùn anu micca bisognu di preoccupazione. Ancu se u ghjocu hè listatu à $ 35, hè prubabile chì u scontu di raccolta di $ 5 in a tenda s'applica ancu à elli.

Star Wars Jedi: Survivor ùn hè micca solu per i fan di Star Wars; hè un ghjocu chì appellu à tutti i gamers. Cù una alta valutazione di 89 in OpenCritic, hè universalmente elogiatu per u so eccellente gameplay è l'esperienza immersiva. Mentre a liberazione originale hà avutu alcuni bug, i sviluppatori anu travagliatu incansablemente per furnisce l'aghjurnamenti è i patch, chì risultanu in una sperienza di ghjocu pulita è pulita.

Questa sequenza assai attesa di u 2019 Star Wars Jedi: Fallen Order si svolge cinque anni dopu l'avvenimenti di u primu ghjocu. I ghjucatori assumanu u rolu di Cal Kestis, un cavaliere Jedi in una missione per affruntà l'Imperu. Cù una meccanica di cummattimentu rinfurzata è eccitanti opzioni di persunalizazione di i caratteri, Star Wars Jedi: Survivor promette un viaghju indimenticabile.

Ùn mancate micca stu affare di u Black Friday ! Andate versu u vostru GameStop più vicinu è imbarcate in una avventura epica cù Star Wars Jedi: Survivor.

Spietenu FAQ (FAQ)

Possu cumprà Star Wars Jedi: Survivor in linea?

Mentre GameStop offre l'offerta in a tenda per Star Wars Jedi: Survivor, hè cunsigliatu di verificà u so situ web per l'opzioni di compra in linea.

U scontu hè applicabile à altre piattaforme oltre PS5?

Mentre chì u scontu di raccolta di $ 5 in a tenda hè attualmente cunfirmatu per a versione PS5, hè prubabile chì i pruprietarii di Xbox Series X è S ponu ancu gode di u listessu scontu.

Ci hè qualchì bonus supplementu cù u ghjocu?

L'offerta attuale ùn dice micca bonus supplementari, ma vale sempre a pena di verificà cù u retailer per qualsiasi offerta promozionale o add-ons chì ponu esse dispunibili.

Fonti: GameStop.com