New AI Startup Stability AI presenta Stable Video Diffusion, un mudellu di generazione di video open-source

Stability AI, una startup AI promettente, hà presentatu un pruduttu rivoluzionariu chjamatu Stable Video Diffusion. Stu mudellu AI hà a capacità di trasfurmà l'imaghjini esistenti in video animandoli, è hè unu di i pochi mudelli di generazione di video dispunibili per l'usu open-source. U lanciamentu di Stable Video Diffusion vene in un momentu quandu u caosu in OpenAI domina i tituli, mostrandu a resistenza di Stability AI è fucalizza nantu à a so strada di produttu.

Stable Video Diffusion hè attualmente in una tappa di "preview di ricerca", induve l'utilizatori interessati anu da accunsente à termini d'usu specifichi. Questi termini delineanu l'applicazioni previste di Stable Video Diffusion, cum'è strumenti educativi è creativi, è ancu di cuncepimentu è altri prucessi artistici. Tuttavia, hè impurtante nutà chì e rapprisentazione fattuale o vera di persone o avvenimenti ùn sò micca trà l'usi destinati.

Ancu s'ellu sta innovazione di Stability AI hà un potenziale immensu, ci sò preoccupazioni per u so putenziale misu. In cunsiderà a storia di previsioni simili di ricerca AI, cumprese i versioni precedenti di Stability AI, ci hè una pussibilità chì u mudellu puderia esse sfruttatu nantu à u web scuru. Per contru à questu, hè cruciale per Stable Video Diffusion per avè un filtru di cuntenutu integratu per prevene l'abusu. A versione precedente di u mudellu di Stability AI, Stable Diffusion, hè stata abusata per creà un cuntenutu adultu deepfake senza cunsensu, chì mette in risaltu l'impurtanza di a regulazione di u cuntenutu.

Stable Video Diffusion hè custituita da dui mudelli, à dì SVD è SVD-XT. SVD pò trasfurmà l'imaghjini fissi in 576 × 1024 video cù 14 frames, mentri SVD-XT aumenta i frames à 24. I dui mudelli anu a capacità di generà video à una gamma di trè à 30 frames per seconda.

Sicondu u whitepaper chì accumpagna Stable Video Diffusion, SVD è SVD-XT sò stati furmatu nantu à un dataset chì includeu milioni di video. U prucessu di furmazione implicava fine-tuning i mudelli nantu à un settore più chjucu di centinaie di millaie à un milione di clips. L'origine di sti video di furmazione ùn hè micca chjaru, cum'è l'inclusione di qualsiasi cuntenutu cun copyright. Stability AI è l'utilizatori di Stable Video Diffusion puderanu affruntà sfidi legali è etichi se materiale cun copyright hè stata utilizata senza permessu.

Malgradu i so limitazioni, chì includenu l'incapacità di generà video senza movimentu o panne lente di càmera, rende u testu in modu leggibile, o pruduce in modu coerente raffigurazioni precise di facce è persone, Stability AI hè ottimista in quantu à l'estensibilità di i mudelli. Anu dichjaratu chì i mudelli ponu esse adattati per i casi d'usu, cum'è a generazione di vista di 360 gradi di l'uggetti.

Stability AI hà piani ambiziosi per u futuru di Stable Video Diffusion. Stanu travagliendu à sviluppà una gamma di mudelli chì custruiscenu è estenderanu e capacità di SVD è SVD-XT. Inoltre, sò sviluppatu un strumentu web-based "text-to-video" chì permetterà à l'utilizatori di invià i mudelli cù u testu. L'ultimu scopu hè a cummercializazione, cù applicazioni potenziali in publicità, educazione, divertimentu è oltre.

