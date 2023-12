Spotify Wrapped 2023: Immergete in u vostru viaghju musicale

L'amatori di musica si rallegranu! Hè quellu tempu di l'annu novu quandu Spotify svela a so attesa campagna Wrapped, chì permette à l'utilizatori di sfondà in a so storia d'ascolta persunalizata da u 2023. Questa funzione offre una ripartizione cumpleta di i vostri artisti, album, canzoni, podcasts è più. Cù 574 milioni di persone in u mondu sintonizzanu à Spotify quist'annu, l'eccitazione hè palpabile.

Allora cumu pudete accede à i vostri dati Spotify Wrapped 2023? Scupritemu.

Quandu si lancia Spotify Wrapped 2023?

Quist'annu, Spotify Wrapped hè stata liberata un ghjornu prima di l'anni precedenti. Hà fattu u so debut à 8 am ET u marcuri 29 di nuvembre, surprendu i fanni ansiosi cù a so ghjunta anticipata.

Cumu vede Spotify Wrapped 2023:

Per immerse in u mondu affascinante di u vostru Spotify Wrapped 2023, basta à cliccà nantu à a selezzione "Wrapped" situata in cima di a pagina di casa nantu à a vostra app mobile Spotify (disponibile per iOS è Android). In alternativa, pudete visità Spotify.com/Wrapped per scopre u vostru viaghju musicale. Tuttavia, ci sò stati rapporti di l'utilizatori chì anu avutu difficultà per accede à a piattaforma attraversu u ligame web in a matina di u lanciu.

Avete prublemi cù Spotify Wrapped?

Sè avete qualchì prublema per accede à Spotify Wrapped attraversu u ligame web Spotify.com/Wrapped (chì pare esse un prublema cumuni per parechji utilizatori), ùn vi preoccupate micca! Pudete ancu gode di a sperienza usendu l'applicazioni iOS o Android furnite da Spotify.

Cosa hè Spotify Wrapped?

Spotify Wrapped hà fattu u so debut in 2015 sottu u nome "Year in Music". Questa funzione hà permessu à l'utilizatori di scopre quale artisti anu intesu u più in l'annu passatu. Da tandu, Spotify hà migliuratu continuamente u disignu graficu è e funzioni di dati persunalizati, rebrandingu cum'è Spotify Wrapped l'annu dopu. A campagna di cummercializazione hà crisciutu in pupularità, captivando l'utilizatori cù i so insights unichi è l'appellu visuale.

Pudete accede à i dati Spotify Wrapped passati?

Da avà, Spotify ùn offre micca una opzione per accede à e statistiche Spotify Wrapped di l'annu passatu. Tuttavia, pudete rivivà a magia truvendu u passatu Spotify Wrapped playlists in l'app Spotify o u situ web. Basta à circà "Wrapped" seguitu da u vostru annu desideratu per imbarcà in un viaghju musicale nostalgicu.

Quandu Spotify Wrapped cumencia à cullà dati?

Mentre Spotify ùn hà micca cunfirmatu ufficialmente a data di cutoff per u seguimentu di e dati quist'annu, anu menzionatu in un post u 26 d'ottobre chì Wrapped conta dati da prima di Halloween. In l'anni precedenti, a cullizzioni di dati s'allargava da u 1 di ghjennaghju à u 31 d'ottobre. Allora, chjappà è preparate per scopre i vostri punti musicali da tandu.

Quale piglia a corona cum'è u primu artista Spotify di u 2023?

Cù più di 26.1 miliardi di flussi glubale, Taylor Swift hà riclamatu u titulu di l'artista mundiale di Spotify di u 2023. Aghjunghjendu à ella in u Top 5 eranu Bad Bunny, The Weeknd, Drake è Peso Pluma, tutti lascendu a so marca musicale in u mondu.

Avà, preparate à immerse in u mondu affascinante di Spotify Wrapped 2023 è celebrà l'artisti è e canzoni chì furnianu a colonna sonora di u vostru annu!